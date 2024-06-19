Tatilciler sahillere akın etti

Haberin Devamı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in incisi Kızkalesi başta olmak üzere tüm sahiller, bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte dolup taştı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte sahiller dolup taştı. Unesco Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası Kızkalesi başta olmak üzere 11 mavi bayraklı plaja tatilciler akın etti. Türkiye'nin dört bir tarafından kente gelen tatilciler, bunaltıcı sıcak hava nedeniyle denize girerek serinledi. Deniz suyunun 26 dereceler olduğu kentte hava sıcaklığının 35-36 derecelerde olduğu belirtildi. Daha çok ailelerin tercih ettiği Kızkalesi'nde bir çok tatilci deniz de vakit geçirdi, bazıları da çeşitli su aktivitelerine katılarak heyecanlı anlar yaşadı.



Tatilcilerden Mehmet Ünal, memleketi Adana'da bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra ailece Mersin'e tatile geldiklerini ve denizde serinleyerek vakit geçirdiklerini söyledi.



OTELLER YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI



9 günlük tatilin turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, okulların da tatil olmasıyla tatilin dolu dolu geçtiğini kaydetti.



Bölgede doluluk oranının yüzde 100 olduğuna dikkat çeken Öztop," Çevre illerden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Aile ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Kurban Bayramı tatilinden sonra Temmuz'a geliyoruz. Eylül'ün sonuna kadar dolu dolu bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. O doğrultuda rezervasyonlar mevcut" dedi.



Deniz sıcaklığının 26 derecelerde olduğuna da değinen Öztop, "Hava da çok güzel. Aileler hep yüzüyorlar. Denizimiz derin değil, her kesime hitap ediyor. Mavi bayraklı 11 plajımız var, Kızkalesi ise özel bir yer, dünyaya açılan turizm kapısı" şeklinde konuştu.