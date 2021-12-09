Tatilciler ‘kayağa’ hazırlanıyor

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SOĞUK havaların iyiden iyiye hissedilmesiyle birlikte kış tatili için de planlar hız kazanmaya başladı. Özellikle pandemi sürecinde evde kalan kişilerin, kış tatili için şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladığına dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri, sonbahar aylarında kar olmamasına rağmen kayak bölgeleri ve doğa içerisindeki otellerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Henüz kar yağmamasına karşın Kartepe ve çevresine ilginin büyük olduğuna vurgu yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Aytekin Şahinbaş, “Kayakseverler için henüz tatil dönemi başlamadı. Ancak buna rağmen Kartepe ve Sapanca’ya inanılmaz bir talep var. Pandemide evinde sıkılan, doğayla kucaklaşmak isteyenler bölgemize akın etti. Kar yağışı ile birlikte talebin çok hızlı katlanacağını tahmin ediyoruz. Rezervasyonlar henüz tam olarak başlamasa da gelen taleplerden kış dönemini çok yoğun geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Yılbaşı ile birlikte sezonu açmayı planlıyoruz. Kasımdan itibaren yerli-yabancı 200’e yakın seyahat acentesi bölgemize turlar düzenlemeye başladı. Yaşanan yoğunluk ve beklentiyi düşününce geçtiğimiz dönemde zorluk yaşayan turizm sektörünün rahat bir nefes alacağını söyleyebiliriz” dedi.

HAFTA SONU DOLU

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Bolu Kartalkaya’da gelen rezervasyonlara göre daha şimdiden yüzde 80 doluluklara ulaşıldığı bilgisini veren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner de, “Sezonu yüzde 100 dolulukla geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Bölgemizde kar yağışı az da olsa başladı. Kayak sezonunun da, eğer bir farklılık olmazsa 20-25 Aralık gibi başlayabileceğini düşünüyoruz. İnsanlar pandemiden dolayı bir hayli bunaldı. Bunun da etkisiyle ilgi fazlasıyla arttı. Şu anda beklentilerimizin çok üzerinde bir talep olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Sadece kayak bölgelerinin değil, İstanbul’a yakın olması sebebiyle Düzce’nin de talep gördüğüne dikkat çeken Güner, “Kastamonu’da bulunan kanyonlar da rağbet görmeye başladı. Bolu Abant otellerinde de hafta sonu yer bulmak neredeyse imkânsız” ifadelerini kullandı.

YABANCI TURİST DE VAR

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Kayseri Erciyes hakkında bilgi veren Erciyes AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise, “Pandemide tüm zamanların en çok yabancı turist ağırladığımız dönemini geçirdik. Bu sene, geçen senelerde olduğu gibi Ukrayna, Rusya ve Polonya’dan gelenler olacak. Erciyes paketleri şimdiden yurtdışında satılmaya başladı. Ukrayna’da 3 şehirden direk seferler başlatıldı. Bu yıl Kolombiya, Meksika, Peru ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerinden de turist gelmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Finlandiya gibi ülkeler için çalışmaya başladık. Yerli turistin artan ilgisinde de çok memnunuz. Geçen yıl pandemi nedeniyle yerli turist evde kaldı. Bu sene ise yılbaşı ve sonrası dönemde çok ciddi talep geliyor. Bugün (dün) itibariyle kar yağışı başladı. Suni karlama sistemleri de çalışıyor. Aralık ortasında sezonu başlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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‘TÜKETİCİLER İNDİRİMLERİ KAÇIRMAMALI’

KAYAK turizmi için kar yağışının beklendiğine dikkat çeken Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, “Bu sene için tahminler iyi bir kış geçireceğimizi gösteriyor. Bu yüzden, daha kar yağmadan kayak bölgelerine ilginin arttığını söyleyebiliriz. Artan ilgide pandeminin çok büyük etkisi var. Çünkü insanlar artık yaşanan durumdan sıkıldı ve tatil yapmak istiyor. Erken rezervasyon indirimleri bu sene kış tatili için çok büyük önem taşıyor. Kış otelleri daha şimdiden ilgi gördükleri için fiyatlar kış aylarının daha da sertleşmesiyle yükselecektir. Kış otellerinin yaptıkları kampanyaları kaçırmamakta yarar var. Kış otelleri dışında bu aylarda termal oteller de yoğun ilgi görüyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki termal otellere büyük turist akışı var” şeklinde konuştu.

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EN GÖZDE BÖLGELER

ETS de bu yılın en gözde tatil noktalarını paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye’de kayak tatili denince akla ilk gelen adres Uludağ... Bursa’ya kış turizminin merkezi unvanını kazandıran Uludağ, 2 ayrı kayak bölgesinde birbirinden şık kayak otellerine ev sahipliği yapıyor. Çocuklarıyla tatil yapacak aileler için de birçok ayrıcalık sunan Uludağ otelleri, yılbaşı, ara tatil veya sömestr tatilleri için akla ilk gelen seçeneklerden biri. Türkiye’nin son yıllarda yıldızı parlayan kayak merkezlerinden Palandöken de, kayak sporuyla ilgilenen profesyonellerin yanı sıra amatörler için de tercih sebebi oluyor. Bolu’da kışın en sevilen tatil adreslerinden biri olan Kartalkaya’da ise her seviye için uygun bir pist bulmak mümkün. Tecrübeli kayakçılar, snowboard’cular ve başlangıç seviyesindeki sporcular için uygun pistleriyle öne çıkan Kartalkaya’da kayak ekipmanları kiralanabiliyor, özel kayak dersleri alınabiliyor.”