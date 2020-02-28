Tatil ve sanat bir arada

Türkiye’nin ilk beş yıldızlı otelleri arasında yer alan ve Ege bölgesinin ilk beş yıldızlı oteli olan Büyük Efes Oteli’nin mirasını taşıyan Swissôtel Büyük Efes’te, Büyük Efes Sanat koleksiyonu bünyesinde, Türkiye’nin önemli sanatçılarının yaptığı önemli sanat eserleri sergileniyor. Hem Türk Çağdaş Sanatı hem de İzmir için tarihi bir değere sahip olan bu eserler, oteli ziyaret eden konuklar için birer sürpriz niteliğinde. Otel girişinde misafirleri dünyaca ünlü Kolombiyalı sanatçı Botero’nun 2.5 metre boyundaki Atlı Adam heykeli karşılıyor. Venice Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olan Rabarama, diğer adıyla Paola Epifani’nin eseri “Giyotin” ve Turner ödüllü sanatçı Antony Gormley’nin TIP adlı eserleri de Swissôtel Büyük Efes’in bahçelerinde yer alıyor. Aktör&heykeltraş Lorenzo Quinn’in “Aşk” isimli eseri de koleksiyonun önemli parçaları arasında yer alıyor.

KONAKLAMA PAKETİ

Swissôtel Büyük Efes hakkında bilgi veren yetkililer, “Sanat eserlerinin yanı sıra otelin büyük balık şeklinde olup eski Türk filmlerinin çekildiği, ünlü aktör ve aktrisleri ağırlayan açık yüzme havuzu ve yemyeşil bahçeleri, üç farklı restoranı ve barı ile bu mirası koruyan Swissôtel Büyük Efes, aynı zamanda çağdaş ve şık tasarımı ile hızlı temponuza ayrıcalıklı bir mola vermenize imkan sağlıyor. Swissôtel Büyük Efes’in özel ayrıcalıklar içeren “Vitality” konaklama paketi ile misafirler, şehri, tarihi ve sanatı keşfederken aynı zamanda 5 bin 500 metrekarelik bir alanda yer alan Pürovel Spa&Sport’ta kapalı ve açık yüzme havuzu, özel spa masajları, özel “Personal Training” dersleri, Türk Hamamı, jakuzi ve sauna gibi alternatifler ile kendilerini yenileyebiliyor” diye konuştu.