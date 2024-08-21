Tatil tercihlerinde ‘kültür’ popülasyonu... Ege'ye gidemeyen Karadeniz'e koştu

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BU yaz tatilinde hem otel fiyatlarının yüksek olması hem de iklim koşulları sebebiyle tercihler değişti. Sektör temsilcileri, bu sene fiyat pahalılığı sebebiyle Çeşme, Bodrum gibi popüler tatil bölgelerine gidemeyenlerin fiyat avantajının olduğu kültür turlarını tercih ettiğini belirtti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Yaz döneminde yayla, doğa, macera ve kültür turları vatandaşlarımızın tatil tercihleri arasında yer aldı. Bu noktada Karadeniz bölgesi öne çıktı. Bununla birlikte, Kapadokya, Afyonkarahisar ve Pamukkale de ilgi gören destinasyonlarımız arasında bulunuyor” dedi.

Turizmciler, yaz döneminde Orta Karadeniz bölgesi olan Samsun-Sinop-Giresun gibi yerlerde yüzde 25’lik artış olduğunu ifade ederken fiyat avantajını da vurguladı: “7 gece 8 gün Antalya’da her şey dahil bir otelde ortalama fiyat 100 bin lirayı buluyor. Kültür turlarında ise bu fiyat 50-60 bin liraya geliyor. Yarı yarıya fark var” diye konuştu.

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YÜZDE 25’LİK ARTIŞ VAR

TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı İlham Seyyale, “Yaz döneminde Orta Karadeniz bölgesinde talepte yüzde 25’lik artış söz konusu” dedi. Seyyale, kültür turlarında yaşanan artışı şöyle yorumladı: “Deniz kum güneş olan tatil bölgelerinin fiyatlarının yüksek olması ve iklim döngüsündeki yükseklik turlarda farklılıklar yaratmaya başladı. Ayrıca Türk insanı ülkesinin değerini anladı, tarihini tanımaya başladı ve buralara yöneldi. Aynı zamanda pandemiden sonra insanların küçük gruplarla birlikte hareket etmesinden dolayı da doğa ve macera diye tabir ettiğimiz yürüyüş turları veya kısa süreli turlara ilgi duymaya başladı.” Fiyat avantajında da bahseden Seyyale, “7 gece 8 gün Antalya’da her şey dahil bir otelde ortalama fiyat 100 bin lirayı buluyor. Kültür turlarında ise bu fiyat yiyecek-içecek dahil 50-60 bin liraya geliyor. Hem yer görüyorsunuz hem de bölgenin gastronomisine de sahip oluyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.

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Seyyale, “Yaz geldiğinde Güneydoğu Anadolu bölgesindeki turlarda sıcaklıklardan dolayı düşüş oluyor. Doğu ve Batı Karadeniz, Doğu Anadolu turlarında ise artış söz konusu oluyor” dedi ve şöyle devam etti:

KONAKLAMA PROBLEMİ VAR

“Geçen seneye göre Doğu Karadeniz bölgesinde iç turizm tarafında düşüş olurken, yabancı turist sayısında artış var. Yerli turistin bu bölgede azalmasının sebebi konaklama probleminin olması. Özellikle Ortadoğulu müşteriler Doğu Karadeniz’de otelleri dolduruyorlar. Yerli gruplar ise Doğu Karadeniz turlarında yer bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden turlarını azaltıyorlar” dedi. Seyyale, “Otel dolulukları şu anda yüzde 70-85 arasında” derken bu bölgelerde çok fazla otel olmadığını ve otel sayısının artmasıyla talebin daha da yükseleceğini vurguladı.

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KAPADOKYA’YA GİDEN OTELDE KALMAK İSTEMİYOR

Talebin Karadeniz bölgesinde olduğunu ifade eden Seyyale, “Sonbahar geldiğinde de Güneydoğu Anadolu bölgesi ön plana çıkacak. Çünkü Karadeniz’de yağışlar bağlayacak. Kapadokya ve Afyon ise her zaman aynı nitelikte devam ediyor. Turist sayısında da var. Ancak Kapadokya’ya giden otellerde konaklama istemiyor, doğasal otelleri tercih ediyor. 5 veya 4 yıldızlı otelleri ise yurtdışından gelen misafirler tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

TATİL İKİNCİ PLANA İTİLDİ

Vatandaş otel rezervasyonununda ‘son dakika’ tercih yaparken, bu durum kültür turları için de geçerli olmaya başladı. İlham Seyyale, “Faizlerin ve altının yükselmesiyle insanlar elindeki parayı tutmaya başladı. Tatil ikinci plana itildi. Dolayısıyla son dakikacılar oluşmaya başladı” dedi.

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5 GECELİK KARADENİZ TURU 7 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Otobüs ile Karadeniz Rüzgarı ve Batum Turları

5 Gece 6 Gün kişi başı 6.999 TL

Uçaklı Karadeniz ve Doğu Anadolu Turu

5 Gece 6 Gün kişi başı 16.199 TL

Uçaklı Doğu Karadeniz ve Batum Turu

5 Gece 6 Gün kişi başı 20.990 TL

Otobüs ile Kapadokya Turu

2 Gece 3 Gün kişi başı 4.149 TL

Uçaklı Kapadokya Kayseri Turu

2 Gece 3 Gün kişi başı 8.999 TL

Pamukkale İzmir Turları

2 Gece 3 Gün kişi başı 2.799 TL

Salda Gölü Pamukkale Çeşme Turu

2 gece 3 gün kişi başı 4.999 TL

Kapadokya Konya Pamukkale Turu

2 Gece-3 Gün kişi başı 5.399 TL

*tur şirketlerinden ortalama fiyatlar alınmıştır