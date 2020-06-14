Tatil tercihi ‘villa’ oldu

Özellikle tatil ve konut konusunda. Artık kişiler, tatil için yazlıklara, müstakil evlere ve villalara yönelmeye başladı. 2020 sezonunda yükselen trendin, uzun dönemli ‘villa kiralama’ olacağını ifade eden Capital Partners kurucu ortağı Burak Öymen, kendilerinin de Muğla-Milas’ta kiralayabilecekleri Six Senses Kaplankaya çatısı altında 24 adet özel villa tipi rezidansın olduğunu dile getirdi. Bu sezon sadece uzun vadeli kiralamalara yöneleceklerinin altını çizen Öymen, “Şu anda yüksek rağbet görüyoruz. Villa konaklamalarında minimum geceleme, bugünlerde iki hafta ve üzeri olarak geliyor. Uçuşlar açıldıkça yurtdışından insanlar Türkiye’ye gelmek isteyecek” dedi.

TURİZM ETKİLENDİ

Türkiye’deki turizm altyapısının Avrupa’ya hizmet edebilecek şekilde kurulduğunu vurgulayan Öymen, yatırımcıların beklenmedik krizlere karşı dayanıklı olması gerektiğini söyledi. Öymen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herhangi bir ülkede yatırım yaptığınız zaman, ekonomik iniş çıkışları belli periyotlarda yaşarsınız. Örneğin bir otelle, işletme anlaşması yaptığınız zaman, her 10 seneye, iki yıllık kriz süresi konuluyor. 40-50 senelik bir projeye kalkışıyorsanız eğer, 4-5 kez inişli çıkışlı dönem yaşayacağınızı öngörmelisiniz. Şimdi de pandemi çıktı ve en fazla turizm etkilendi.”

KONUTUN DEĞERİ ÖNE ÇIKTI

Pandemi döneminde bazı şeylerin değerinin anlaşıldığını belirten Burak Öymen, “Evimiz olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı gördük. Okula gitmeden eğitim alınabildi. AVM’ye gitmeden alışveriş yapılabildi. İşe gitmeden de işler devam etti. Ancak evimiz olmadan bunların yapılamayacağı görüldü. Koronanın kısa vadedeki en belirgin etkilerinden bir tanesi, konut sektörünün değerinin tekrar öne çıkmış olması” diye konuştu.

BÜYÜKLÜKLER 175-380 M2 ARASINDA

SIX Senses Kaplankaya villaları hakkında da bilgi veren Burak Öymen, “Villaların büyüklükleri 175-380 metrekare arasında değişiyor. 5 milyon metrekare açık alan ve 9 ayrı koy ile çok amaçlı bir projeyiz. Villa kiralama fiyatlarımız, konaklama süresine bağlı olarak 25-55 bin Euro arasında değişiyor” dedi.