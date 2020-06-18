Tatil planları hazır, peki otomobil?

Bahar aylarında kendisini gösteren koronavirüs dönemi ile birleşen uzun bir kış mevsimini geride geride bırakmış olmanın verdiği tatil isteği, ısınan havalarla birleşince güney illerine olan yolculuk arttı. Pandemi sonrası yeni dönemde ise kalabalık yolculuklardan, toplu ulaşımdan uzak durmak isteyen tüketici, seyahat çözümünü özel araç veya kiralık araçta buldu. Bu dönemde en çok, büyük hacimli araçlar tercih edilirken, karavanlar da yeni gözde haline gelmişti. Ancak uzun yola çıkmadan önce, aracın bakımları gibi dikkat edilmesi gereken bir çok önemli unsur da var.

AYAKKABILAR SAĞLAM OLMALI

Nasıl, kışın bot, yazın terlik veya spor ayakkabı tercih ediyorsak, otomobillerin ayakkabısı lastikler de koşullara uygun olmalı. Öncelikli olarak yapmamız gereken, kış lastiklerini değiştirerek sağlıklı kondisyonda olan yaz lastiklerini araca takmak olacaktır. Evde kalma döneminde değiştirme fırsatı bulamadıysanız kış lastikleriniz değiştirin. Yaz sıcağında kış lastiğiyle yolculuk hem yakıt tüketimini artırır, hem lastiğin ömrünü azaltır hem de fren güvenliğiyle ilgili sıkıntılar yaratır. Özellikle sıcak havalarda ABS ile frenlemede yapılan yaz ve kış lastikleri karşılaştırmasında, yaz lastikleri kış lastiklerine göre yüzde 40’lara varan oranlarda daha kısa mesafede duruyor. Araçların lastiklerinin ne durumda olduğuna dikkatlice bakılmalıdır. 5 yıldan eski lastikler az kullanılmış olsa dahi değişim isteyecektir. Yolculuk öncesinde diş derinliği ve lastik yanaklarında baloncuk olup olmadığı da mutlaka kontrol edilmeli.

CHEK-UP ŞART

Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce, yol arkadaşımız olan otomobilimizi detaylı olarak gözden geçirmemiz hem onun sağlığı hem de yolculuğun kusursuzluğu açısından önemli. Yaz aylarına girerken aracın servis bakımlarını yaptırırp, yağ, su değişimini gerçekleştirmek önemli olacaktır. Bunun yanında, hem konfor hem de sağlık açısından yaz aylarının en önemli enstrumanı ise klima. Otomobillerin klima sistemleri, filtreleri mutlaka servislerde kontrol edilmeli.

‘YOLCULUK SIRASINDA DİKKAT’

Normalleşme sürecinde yolculuk sırasında ve tatilde de dikkat etmemiz gereken bir çok unsur bulunuyor. En önemlisi ise, mutlaka yanımızda maske ve dezenfektan bulundurmak. Yol üstünde mola verdiğimiz dinlenme tesisleri gibi kalabalık alanlara girdikten sonra veya gittiğimiz tatil beldesinde aracımızı valelere teslim ettikten sonra; anahtar, direksiyon gibi noktaları ve ellerimizi mutlaka dezenfektanlarla temizlemeliyiz.

‘YOLA ÇIKMADAN ÖNCE’

Aracımızda yalnızca servisin yapacağı bakımlarla yetinmemek, yolculuğa çıkmadan son bir kontrol etmek de önemli. İlk yardım çantası, yedek lastik, reflektörler, lastik hava basınçları, aracın yağ seviyesi, sileceklerin kondisyonu, farların durumu gibi kendimiz bakabileceğimiz önemli unsurları yolculuk öncesi son bir gözden geçirmekte fayda var.

HGS-OGS LİMİTLERİ

Otomobillerin teknik bakımının yanı sıra yolculuk sırasında ihtiyacımız olacak önemli bir unsur da HGS ve OGS’lerimiz. Ücretli otoyollardan geçişlerde sorun yaşamamak için tatile çıkmadan önce bunların da hem limitlerinin hem de geçerlilik sürelerinin kontrol edilmesi yolda yaşayacağımız sıkıntıların önüne geçecektir. Otoyol ve köprülerden geçiş yaparken aracınızda bulunan HGS veya OGS cihazlarınızda yeterli baiye mevcut değilse ve ücret ödemeden geçiş yaptıysanız aracınıza ait İhlalli Geçiş Bildirimi düzenlenir. Bu durumda geçiş ücretinin 4 katı para cezası ödememek için en kısa zamanda belirtilen bankalardan veya ödemenin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

KİRALAMADA TALEP HİJYEN

Özel araçlara artan talebin yanı sıra araç kiralamada da pandemi etkisi ile duran sektör, tatil mevsiminin açılması ile birlikte yeniden hareketlendi. Özellikle şehir içlerinde saatlik kiralamalarda artış yaşanırken, uzun yola çıkmak için 1 aylık kiralamalarda da talebin ciddi şekilde arttığı belirtiliyor. Karavan, SUV, minibüs gibi geniş ailelerin rahatça tatil seyahatlerine çıkabileceği büyük araçlarda kiralama isteği yükselirken bir diğer önemli talep de aracın temizliği oluyor. Koronavirüs sonrası yeni normale geçiş döneminde kiralama şirketlerinin en çok karşılaştığı talep aracın hijyeni. Hemen her kiralama şirketi, araçların rutin bakımlarının yanı sıra özel dezenfektanlarla araçları temizlemeye ve yeni müşterilerine hazırlamaya başladı.