‘Tatil kredisi itici güç olur’

Henüz tüm oteller açılmazken, asıl hareketin yabancı turistin gelmesiyle başlayacağını ifade eden Ela Quality Resort Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Antalya Belek bölgesinde otellerin çoğu kapalı. 1 Temmuz sonrasında açılışlar hızlanacaktır. Yüzde 98 havayoluna bağlı bir destinasyonuz. Şubata kadar 2020 yılının rekorlar yılı olmasını bekliyorduk. Tarihimizde ilk kez bu kadar yüksek bir erken ve rezervasyon almıştık. Şu anda ise var olan rezervasyonlarda temmuz ve sonrasına çok fazla erteleme almadık. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları için rezervasyonlarımız var. İngiltere Almanya ve Polonya’dan eylül ve ekimden itibaren rezervasyon talepleri geliyor. Biz kararsızların gelmesi ile birlikte belli bir doluluk oranına ulaşacağımızı düşünüyoruz. 2023 yılında 2019 rakamlarına ulaşabiliriz” dedi.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Tatil kredisi ve artırılan taksit oranlarının özellikle kararsız ve sıkılan yerli turisti tatile yönlen-dirmesini bekle-diklerini kaydeden Gezgin, “5 bin TL’lik bir tatil küçük taksitlerle ödenebilecek. Bunun itici bir güç yaratacağını düşünüyoruz. Ayrıca yerli turist geçen yılki fiyat-lardan tatilini satın alabiliyor. Yerli turist daha az kapasite ile çalışacak otellerde avantajlı durumda” diye konuştu. Salgın birlikte herşey dahil sisteminin tartışıldığını hatırlatan Gezgin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sistemin bir anda bitmesi mümkün değil. Türkiye, bu sayede bu kadar turist çekebildi. Bu sitemdeki en büyük eleştiri konusu olan açık büfe sistemi ise değişiyor. Büfeler, cam arkasında kalıyor. Tatilci ile temas kesilmiş oluyor. Servis, otel çalışanları tarafından yapılıyor.”

GÖL EVLERİNE YOĞUN TALEP

Ela Quality Resort Belek’te bulunan 200 göl evinin de müstakil tatil fırsatı sunduğunu kaydeden Ufuk Gezgin, “Otele giriş yapan misafirler müstakil göl evlerine adım attıktan sonra lobi, asansör gibi ortak alanlara girmeden, sağlıklı ve konforlu bir şekilde tatil yapabilecek.110 dönüm arazide kurulu bir oteliz ve 270 metrelik geniş sahilimiz var. Bu da bize sosyal mesafeyi çok rahat sağlama imkanı veriyor. İnsanların tatillerini olabildiğince izole bir şekilde yapmak istiyor. Şimdiden özellikle çocuklu aileler göl evlerine yoğun talep gösteriyor” diye konuştu.