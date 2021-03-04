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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Tatil için tercihleri aynı... Kısıtlamalar kalktı! Türkiye talepleri arttı

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Tatil için tercihleri aynı... Kısıtlamalar kalktı! Türkiye talepleri arttı

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'de kısıtlamaların kalkmasıyla Rus vatandaşların tatil için yine Türkiye'yi seçtiklerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde İngilizlerin de bu yıl tatil için en çok tercih ettiği ülkelerden birinin Türkiye olduğu açıklanmıştı.

Rus vatandaşlarının Türkiye’de tatile yönelik talebi, Türkiye’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle artışa geçti.

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Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye'nin turistik illerinde kafe ve restoranların bir süre önce açıldığı, hafta sonları uygulanan kısıtlamaların ise kısmen iptal edildiğine işaret edildi.

Tatil için tercihleri aynı... Kısıtlamalar kalktı Türkiye talepleri arttı

Önlemlerin kısmen kaldırılmasının, Rus turistlerin Türkiye’de tatil talebine olumlu yansıdığının belirtildiği açıklamada, “Sektör yetkilileri, kısıtlamaların kısmen de olsa kaldırılmasının Türkiye'ye yapılan tur satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyorlar.” ifadeleri yer aldı.

Turizmde mayıs umudu
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Türkiye'ye yönelik talebin, ilkbahar-yaz dönemi için olumlu bir seyir halinde ilerlediği bilgisine yer verilen açıklamada, yaz döneminde Türkiye’ye gelişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun da kaldırılması halinde turist akışında artış yaşanacağına vurgu yapıldı.

Tatil için tercihleri aynı... Kısıtlamalar kalktı Türkiye talepleri arttı

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