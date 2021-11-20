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'Tatil için geç kalmayın'

#Tatil#Acente#Turizm
Tatil için geç kalmayın

Turizmciler yüzde 50’ye varan oranlarla erken rezervasyon kampanyalarını başlattı. ‘Tatil için geç kalmayın’ diyen turizmciler, “Yerli turistin bu yıl tatili için hızlı davranması gerekiyor. Gelecek yıl yabancı turist sayısı daha da artacak ve istenilen yerde istenilen zamanda yer bulmak zorlaşacak. Yükselen döviz kurları da fiyatları etkileyecektir. Erkenden tatilini satın alanlar bu yıl bir hayli kazançlı çıkar” dedi.

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Son 2 yıldır koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü 2022’den umutlu. Yabancı turist sayısında büyük bir artış beklenirken, iç pazarda da hareketliliğin artacağı ifade ediliyor. Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır tatil planlarını erteleyenlerin devreye girmesiyle birlikte yoğunluğun daha da artacağını ifade eden turizm sektörü temsilcileri, tatil yapmak isteyenelerin hızlı hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Antalya’da bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Turizm Kongresi’nin ilk gününde erken rezervasyon kampanyası başlatılırken, erken rezervasyon kampanyaları için tüketiciye ‘erken değil tam zamanı’ mesajı verildi. Türkiye turizminin pandeminin ardından hızlı bir toparlanma sürecine girdiği, gelecek yıl ülkeye çok daha fazla yabancı turist gelmesinin beklendiğini ifade eden turizmciler, “Yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimlerini başlattık. Bu yıl yerli turistin tatilini erken satın almasında büyük yarar var. Çünkü artan yabancı turist sayısı ile birlikte yer bulmak giderek zorlaşacak. Ayrıca yükselen döviz kurları ve maliyetlerle de fiyatlar yukarı yönlü olacaktır. O yüzden bu sene yerli turist ne kadar erken davranırsa o kadar kazançlı çıkacaktır” dedi.

‘TAM ZAMANI’ DİYORUZ

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TÜRSAB’ın davetlisi olarak gittiğimiz Antalya’da düzenlenen erken rezervasyon kampanyası lansmanınında Firuz Bağlıkaya, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Jolly CEO’su Mert Vardar, Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, TatilBudur Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk konuştu. 2022 yılının çok daha iyi olacağını öngördüklerini söyleyen Bağlıkaya, “Vatandaşlarımızın istedikleri yerde uygun fiyatlara tatil yapmaları için bu sezon erken rezervasyon dönemi çok daha önemli hale geldi. Ülkemizde ‘yabancı turistlerin yerli turiste göre daha uygun fiyatlara tatil yaptığı’ gibi bir algı var. Yabancı tur acenteleri programlarını çok önceden yapıyor, uzun vadelerle, büyük hacimlerle satış yapıyorlar. Erken rezervasyon da yerli turistler için aynı avantajları sağlıyor. TÜRSAB için her zaman önceliğimiz vatandaşın hakkı olan tatilin uygun fiyata ve güvenli olarak sağlanmasıdır. Bu nedenle ‘tam zamanı’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50 AVANTAJI

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Türkiye’de her yıl 10 milyon kişinin paket turlardan yararlandığının tahmin edildiğini dile getiren Mete Vardar, bunların yüzde 55-60’ının ise haziran ayına kadar devam eden erken rezervasyondan yararlandığını söyledi. Bu yıl erken rezervasyonun tüketici açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Vardar, “Birkaç aydır otel otel dolaştık. Talepler çok güzel. Yabancı turist ilgisi yüksek. Fiyatlar zaten önceki sezona göre yüzde 20’lik bir farkla başladı. İlerleyen dönemde artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle şu anda yüzde 50 ile başlayan avantajlı indirimlerden faydalanılmasını öneriyoruz. Daha önceki yıllarda haziran ayına kadar süren erken rezervasyon fırsatlarındaki fiyatlar bu sezon mart sonunda yüksek sezon fiyatlarına gelebilir. Kurlardaki artışlarla birlikte belirli zamanlarda fiyatların yukarı yönde revize edilmesi ihtimali de var” diye konuştu.

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DÖVİZ KURLARI ETKİLEYEBİLİR

Yerli turist için fiyatların ekim ayı başında oluşturulduğuna dikkat çeken Kaan Karayal, “Acenteler ve oteller erken rezervasyon kampanyalarını ekim ayı başındaki döviz kurlarına göre oluşturdu. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde fiyatlara revize yansımaları olabilir. Tüketici ne kadar hızlı harekete ederse o kadar kazançlı çıkacaktır” dedi. Dış pazardaki trafik ve hacmin yüksekliğine dikkat çeken Mustafa Kemal Çubuk ise, “Bizler yerli turist için anlaşmalarımızı yaptık, yerlerimizi ayırdık, ciddi kampanyaları gündeme aldık. Tüketicilerin erken rezervasyonda tüm bu imkanlardan faydalanması için hazırız” ifadelerini kullandı.

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2022 ÇIKIŞ NOKTASI OLACAK

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de, 2022’nin yeni bir çıkış noktası olacağını belirtirken, yatırımcı ve işletmeciler tarafında da büyümeye devam edeceklerini dile getirdi. Yatırımcı ve işletmeciler için rezervasyon planlaması yaparken yüzde 50 mertebesinde ‘garanti rezervasyonlarla’ ilerlendiğini hatırlatan Narin, “Erken rezervasyon kampanyası süreci ile otelciler belli yatak kapasitesini yerli turiste ayırmaya devam edecektir. Döviz kurlarındaki şu andaki hızlı artışın da bir noktada sakinleşeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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#Tatil#Acente#Turizm

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