Tatil dönüşü şok! 2 kilogram kuma 1000 euro ceza

Adanın Elmas Havalimanı'ndaki kontroller sırasında turistin çantasından çıkan plastik şişe içerisindeki ince kum, sahil koruma yetkililerine teslim edildi. Turistin kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Euronews haberine göre konu hakkında açıklama yapan yetkililer, "Bu tarz davranışlar çevreye zarar vermekle kalmayıp, sahilin bakımını ve Sardinya'da turizmin sürdürülebilir kalkınmasını zorlaştırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

YASA 2017'DE KABUL EDİLMİŞTİ

Sardinya kumsallarındaki beyaz kumlar, korunan doğal kaynaklar arasında yer alıyor. 2017'de kabul edilen bir yasa ile adadaki kum, çakıl ve deniz kabuklarının ticareti yasaklanmış, 3 bin euroya kadar ceza öngörülmüştü.

2018 VE 2019'DA DA BENZER DURUM YAŞANMIŞTI

BBC'nin geçtiğimiz yıl yaptığı habere göre 2019'da otomobillerinde 40 kilogram Sardunya kumuyla yakalanan bir Fransız çift, altı yıl hapisle yargılanmıştı. Fransız çift, kumları eve ‘hatıra’ olarak almak istediklerini ve suç işlediklerinden haberdar olmadıklarını söylemişti.

2018 yılında ise bir pet şişe dolusu plaj kumu "çaldığı" ortaya çıkan İngiliz turiste 1000 euro para cezası verilmişti.