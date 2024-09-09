Tatil daha pahalı hale gelecek: Yunanistan turiste vergiye hazırlanıyor

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Pandemi sonrası rekor sayıda turistin gittiği Yunanistan, aşırı turizmin yarattığı sorunlarla mücadele etmek için yeni önlemler alacağını duyurdu.

Önceki gün Selanik Uluslararası Fuarı’nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan’ın bazı bölgelerinin ‘aşırı turizm’ sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve popüler turistik bölgelerdeki ziyaretçi yoğunluğunu hafifletmeye yönelik yeni düzenlemelere gideceklerini açıkladı. Bu önlemler, kruvaziyer yolcularından alınacak ek ücretler ve konaklama vergilerinin artırılması gibi adımları içeriyor.

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2023’te 36.1 milyon ziyaretçi ağırlayan Yunanistan, bu yılın ilk yarısında ise 11.6 milyon ziyaretçiye ulaştı. Ekonomisine yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunan turizm sektörü, ülke için hayati önem taşıyor.

SANTORİNİ’YE GİDENE DAHA FAZLA VERGİ

ABD’li finans ajansı Bloomberg’in haberine göre Miçotakis, hükümetin yılın belirli aylarında kruvaziyer yolcularının akınından ‘çok endişe duyduğunu’ ve ücret almaya başlayacağını söyledi. Düzenlemeyle ayrıca, iklim kriziyle bağlantılı olarak konaklama vergisinin de artırılacağı belirtiliyor. Diğer yandan, Yunan limanlarına gelen tüm yolcular ek ücret ödeyecek. Bu ücret, popüler turizm adaları Santorini ve Mykonos’ta daha fazla olacak. Nisan-ekim döneminde alınan konaklama vergisi de artırılacak.

KİRALAMAYA YASAK GELİYOR

Mitsotakis ayrıca, Atina’nın üç ana bölgesinde en az bir yıl süreyle kısa dönem kiralamaları yasaklayacaklarını belirtti.

Kira sözleşmelerini kısa vadeden uzun vadeye çeviren mülk sahiplerinin üç yıl boyunca kira vergisi ödemek zorunda kalmayacağını ve evlerini piyasadan uzak tutmak yerine kiralamaya karar veren mülk sahiplerinin de kira vergisi ödemeyeceğini söyledi.

Tatil amaçlı kiralamalar 2019’dan 2023’e kadar yıllık ortalama yüzde 28 artmıştı. Ancak kısa dönemli kiralamalar ülkedeki konut krizini körüklüyor. Bu durum yüksek tüketici fiyatlarıyla birlikte son dönemdeki siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.

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AVRUPA’DA ‘AŞIRI TURİZM’ SORUNU: ‘TURİSTLER EVİNİZE DÖNÜN’ PROTESTOLARI

Aşırı sayıda turistin belirli bir destinasyonu ziyaret ederek o ülkede konut fiyatları, çevre ve turist deneyiminin genel kalitesi üzerinde olumsuz etkilere yol açması olarak tanımlanan ‘aşırı turizm’, bu yıl Avrupa’nın birçok kentinde protestolara neden oldu. Nisan ayında Kanarya Adaları, temmuzda Mayorka Adası’nda düzenlenen gösteriler Barselona’ya da sıçramış; 150’den fazla sivil toplum kuruluşunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi, kentin ikonik otel ve restoranlarında aşırı turizmi protesto etmişti. Protestocular, kent genelinde ‘Turistler, evlerinize dönün’ sloganları atmıştı. Son iki yıldır turist akınına uğrayan Yunanistan’ın da aşırı turizm tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

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YUNAN ADALARINA 1 MİLYON TÜRK ÇIKARMASI

-Bu yaz iç turizmdeki tartışmalardan biri, konaklama fiyatlarının geldiği seviyeden sonra ‘Yunanistan’da tatilin daha ucuz’ olmasına yönelikti. Kapıda Vize uygulaması da, bu yaz Yunan Adaları’na giden Türk turistlerin sayısında ciddi bir artış sağladı.

-Hürriyet’in konuyla ilgili bir haberine göre, sadece Ramazan Bayramı haftasında Yunan adalarına giden Türk turist sayısı 20 bini aştı. Buna göre, bayram haftasında Yunan adalarına giden Türk turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre üç kat birden arttı.

-Gelinen noktada, 31 Ağustos’a kadar Türkiye’den adalara 254 bin 213’ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turistin geldiği belirtiliyor.

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-Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, geçen ay yaptığı bir açıklamada, yılda yaklaşık 1 milyon civarında Türkün Yunan adalarına gidip geldiğini açıklamıştı.

‘ALTIN VİZE’YE ZAM: FİYATI KATLANDI

Yunanistan, 250 bin Euro’luk gayrimenkul yatırımı karşılığında 5 yıllık oturma izni sağlayan ‘Altın vize’ uygulamasında da geçtiğimiz günlerde yeni bir karar almıştı. 1 Eylül’de yürürlüğe giren yeni uygulama çerçevesinde, Altın Vize için taban, ülkenin bazı bölgelerinde 500 binden 800 bin Euro’ya, bazı bölgelerinde ise 250 binden 400 bin Euro’ya çıkarıldı. Altın vize için yeni uygulama, Atina’nın da içinde bulunduğu bölge ile Selanik merkezinin yanı sıra, Rodos, Santorini, Mikonos ve Girit de dahil nüfusu 3 binden fazla turistik adalarda satın alınacak gayrimenkullerin en az 800 bin Euro değerinde ve 120 metrekareden büyük olmalarını öngörüyor.