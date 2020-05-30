Tatil başlıyor

Türkiye’de yaklaşık 2.5 aydır koronavirüs nedeniyle devam eden birçok kısıtlama 1 Haziran itibarıyla sona eriyor. Restoranlar, çay bahçeleri, yüzme havuzları, plajlar, oteller, kreşler park ve bahçeler açılmaya hazırlanıyor. Seyahat yasakları ve sokağa çıkma kısıtlamaları da bu dönemde sona erdiriliyor. Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte ısınan havanın da etkisiyle vatandaşların bir kısmı tatil planları yapmaya başladı. Uzun süredir kapalı olan oteller yeniden turist ağırlayabilmek için hazırlıklarını hızlandırırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın korona sonrası dönem için hazırladığı talimatları yerine getirmeye çalışıyor. Yurtiçinde yeniden uçuşların başlamasıyla özellikle kıyı bölgelerindeki otellere yerli turistin gitmesi bekleniyor. Biz de kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte tatile olan talebin nasıl gerçekleştiğini, otellerin hazırlıklarını ve yapılan çalışmaları turizm sektörü temsilcilerine sorduk

HEYECANI GÖRÜYORUZ

Vatandaşların salgın sürecinde bunaldığına dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, “Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte vatandaşlarımızda ciddi bir tatil heyecanı olduğunu görüyoruz. Herkesin morale ihtiyacı var. İç pazarda hareketlenme bekliyoruz. Ardından da dış pazarda bir hareketlenme olacaktır. Tatilcilerin alınan önlemleri görmesiyle duydukları güvenin artacağına inanıyorum. Özellikle 18 yaş altı çocuklarıyla gelecek olanlardan soru alıyoruz. Herkesin içi rahat etsin. Gençlerimiz çocuklarımız ebeveynleriyle gönül rahatlığıyla tatile gidebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlardan da ciddi talep alıyoruz. Büyükleriyle tatil yapmak isteyen sayısı da çok fazla. Umuyorum ki yakın zamanda bu konudaki kısıtlamalar da esnetilir” diye konuştu.

FİYAT ARTIŞI YOK

Otellerin bu süreçte fiyat artışına gitmediğine dikkat çeken Çorabatır, “Turizm sektörü olarak özveriyle çalşıyoruz. Ülke ekonomisi için stratejik bir sektörüz. Kar beklentisi içinde değiliz. Oteller olarak bu bilinçle hareket ediyoruz” dedi.

OTELDEKİ VİLLALARA TALEP ARTIYOR Antalya Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya: Turizm sezonu yerli turistle başlıyor. Talepler yavaş yavaş geliyor. Ancak istenilen talep akışına henüz ulaşılmış değil. Gelecek süreçte talebin artmasını bekliyoruz. Biz otel olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. İnsanların münferit ve izole olarak tatil yapabilecekleri alanlar oluşturduk. Otelimizde bulunan villalara talebin biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Otelciler olarak biz umudumuzu koruyoruz. Çünkü biz insanlara umut satıyoruz. Buradan hareketle geçen yıla göre bir fiyat artışı da yapılmadı. Yaşanan süreçte fiyatla ilişkilendirilecek bir durum yok çünkü insanlar güvenle tatil yapacakları yerler istiyorlar. Yabancı turist konusunda da Almanya ve Rusya’nın geri dönmesini bekliyoruz. Çünkü bu iki ülke bizim ana pazarlarımız.

HİÇ BİR OTEL FİYAT ARTIŞINA GİTMEDİ

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: Pandeminin başlamasıyla birlikte telefon trafiğimiz durma noktasına gelmişti. Günde 10 bin telefon alırken, bu sayı 20’lere kadar düşmüştü. Sonrasında ise iptal ve tarih değişikliği telefonları almaya başlamıştık. Ancak son 10 gündür durum tersine döndü. Geçen haftaya göre satışlarımızı iki kat arttı ama geçen yılın gerisindeyiz. Artık günde 1000 telefon alıyoruz. Bunlar da hep yeni tatil planlarıyla ilgili. Hepsi rezervasyona dönmüyor ama bunların rezervasyona döneceğini düşünü-yorum. Hiçbir otel fiyat artışına gitmedi. Pandemi öncesinde fiyat neyse o fiyatlardan en avantajlı şekilde tatil satış yapılıyor.

HAZİRAN ORTASINDA YÜZDE 25 DOLULUK

Bodrum Sianji Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısıtlamaların sona erdiğini açıklamasıyla birlikte otelimize gelen rezervasyon taleplerinde bir artış yaşandı. Haziran ortasıyla birlikte otelimizdeki doluluk oranının yüzde 20-25 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Otel olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık, gerekli tedbirleri aldık. Turizm sezonunu yerli turistle başlatmış oluyoruz. Yabancı turistin ise temmuz ayı ile birlikte geleceğini öngörüyoruz. 40 dönümlük bir arazide 100 odeli bir otel olduğumuz için sosyal mesafe konusunda rahat olabiliyoruz. Ayrıca her şey dahil sisteminde değişiklik yaparak her şey dahil alacarte düzenine geçtik. Bu süreçte rezidans bölümümüzde de hizmete devam ettik. Rezidans tarafına da ciddi talep alıyoruz.

GÖL EVLERİNE İLGİ BÜYÜK

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & SPA Genel Müdürü Tunç Batum: Otelimizi yeni açtık. Haziran ortasında da tatilcileri ağırlamaya başlayacağız. İlk etapta yüzde 30 kapasiteyle otelimiz açılıyor. Özellikle yeni yatırımını yaptığımız göl evlerine ilgi büyük. İnsanların izole bir tatil yapmasına imkan tanıyan bu villalara yerli turistimiz ilgi gösteriyor. İç pazarla turizm sezonu başlasa da geçen yıllarda gelen talebi beklemek doğru olmaz. Yine de evlerinde sıkılan vatandaşlar güvendikleri yerlerde tatil yapmaya gidecektir. Fiyatların da geçen yıla göre aynı seviyelerde gittiğini söylemek gerekiyor. Hala erken rezervasyon indirimleri devam ediyor. Yurtdışından turistin ise temmuz sonu gibi gelmesini bekliyoruz. Ancak bu da diğer ülkelerdeki durumlara ve izinlere bağlı.

REZİDANSTA UZUN DÖNEMLİ KONAKLAMA

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’un yatırımcısı Büyükhanlı Kardeşler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Volkan Büyükhanlı: Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı önlemlere ek olarak uluslararası iki marka Marriott International ve tek Buddha-Bar Beach’in üyesi olarak sezona hızlı ve güvenli bir şekilde hazırlandık. Oda sayımıza göre alanımızın büyük olması bize avantaj getiriyor. Daha izole ve mesafeli bir tatil imkanı sunabiliyoruz. Bu süreçte havuzlu, havuzsuz rezidanslarımıza kısa ve uzun vadeli kiralama taleplerinde çok yoğun bir artış oldu. Ayrıca Caresse’e ait özel teknelerimiz de ilgi görüyoruz. Bodrum koylarında izole olarak denize girme ve plaj imkanı sunuyoruz. Otelimizi plajında da şezlong aralarında 2 metre mesafe bırakıyoruz. Bu sene otelciler kâr beklentisiyle hareket etmiyor. Bu yüzden de fiyat artışları olmadı. Sıkıntılı süreç yaşayan insanımızın biraz rahat etmesini sağlamak istiyoruz.