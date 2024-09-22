Taşıt Tanıma Sistemi’nde kapsam genişletildi

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Bakanlığın, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YIL SONUNA KADAR TAKILMALI

Söz konusu sistem, vergi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar açısından 1 Ocak 2025’ten itibaren başlayacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, tebliğ değişikliğiyle, vergi mükellefleri tarafından kullanılan taşıtlara ilave olarak sıfır taşıtlar ve özel taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlar da UTTS kapsamına dahil edilecek. Buna göre, 1 Temmuz 2025’ten itibaren satılacak sıfır taşıtlara UTTS dahil olma ve bu sistem kapsamında TTB takılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca özel taşıt tanıma sistemlerini kullanan taşıtlar da 30 Haziran 2025’e kadar TTB takılması zorunluluğu kapsamına alındı.

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Vergi mükelleflerinin taşıtlarına 31 Aralık 2024’e kadar TTB taktırması gerekecek.