Taşıt satışı ihale yasasından muaf

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Tasarruf paketini içeren yasa teklifi bu hafta çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Yasa teklinde kamudaki taşıtların satılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki veriliyor. Satış işlemleri; 4046 sayılı özelleştirme yasası ile 2886 sayılı devlet ihale yasasından muaf olacak. Satış için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak.

ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞI’NA YETKİ

Ak Parti’nin geçen cuma günü TBMM’ye sunduğu 32 maddelik yasa teklifiyle taşıt kanunda yer alan taşıtların ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bu araçların tasfiyesi ve satışı ile ilgili özel bir yetki veriliyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilen taşıt ve iş makinelerinin idareler adına bütüncül ve hızlı bir şekilde, belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde satışının gerçekleştirilmesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili olacak.

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Yasa teklifine göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler hariç) taşıt ve iş makineleri satışa konu edilebilecek.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu taşıtların idareler adına satılmasına yönelik esas ve usulleri belirlemeye ve belirlenen usuller kapsamında ihale yapmaya yetkili olacak. Yapılacak satış işlemleri özelleştirme yasası ve ihale yasasından muaf olacak. İhale sürecinin yürütülmesi dahil ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık hizmeti alımının gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak.

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İHALE YASASI DIŞINDA

Yapılan satışların bedellerinden masraflar düşülecek ve kalan tutar genel bütçeli idareler için Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Müdürlüğü hesabına, diğerlerinde ise ilgili idare muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak.

‘VERGİDE ADALETİ ARTIRACAĞIZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Vergide adalet ve etkinliği artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 başında devreye alınacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ile akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edileceğini kaydederek, “Ticari taşıtlarda zorunlu, bireysel taşıtlarda ilk etapta isteğe bağlı olacak sistemle akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi ve kayıt dışılığın azaltılması sağlanacak. Hedefimiz genel vergi oranlarını artırmadan, kayıt dışılığı azaltmak ve harcama kesintileriyle birlikte mali disiplinimizi daha da güçlendirmektir. Vergide adalet ve etkinliği artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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VERGİ PAKETİ BU HAFTA BEKLENİYOR

Vergi paketinin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor. Bu pakette çokuluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, yurt içi firmalara asgari kurumlar vergisi, asgari gelir vergisi gibi uygulamaların yer alması bekleniyor. Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulamasının da pakette yer alması bekleniyor.