Tasarruf paketiyle 706 araç satılacak

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TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi görüşüldü. Kamudaki araçların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışını düzenleyen maddeye yönelik milletvekillerinin sorusunu yanıtlayan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü tamamlamış tüm araçların düzenleme kapsamında olduğunu söyledi. Kırkpınar, bugün itibarıyla 706 aracın satışa konu olduğunu ifade etti.

ÖİB’E YETKİ VERİLİYOR

Kırkpınar, kamu kuruluşları tarafından mevcut taşıtlara ilişkin analiz çalışmasının sürdüğünü dile getirerek, teklifin yasalaşmasıyla birlikte rakamın netleşeceğini ifade etti.

Yasa teklifinde yer alan düzenlemeye göre; kamudaki her türlü taşıtın satılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki veriliyor. Satışlar, Özelleştirme Yasası ile Devlet İhale Yasası’ndan muaf olacak. Satış için yapılacak giderler Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Elde edilen gelir genel bütçeye veya ilgili kamu kurum ve kuruluşu bütçelerine aktarılacak.

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Kırkpınar, kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesine yönelik düzenleme ile ilgili bilgi verirken de benzer ihraçların 2007 ve 2008 yıllarında yapıldığını anımsattı. Bankaların, güçlü görünümünü sürdürdüğünü dile getiren Kırkpınar, bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun 2024 Mayıs ayı itibarıyla ortalama yüzde 17, kamu bankalarının ise aynı tarih itibarıyla 15.7 olduğunu kaydetti. Yasa teklifiyle, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’na kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanı’na veriliyor.