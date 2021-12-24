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Tasarruf eden ödüllendirildi

#Türkiye Sigorta Birliği Başkanı#Atilla Benli#BES
Tasarruf eden ödüllendirildi

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı (TSB) Atilla Benli, BES’te devlet katkısının yüzde 25’ten 30’a çıkartılmasını değerlendirerek, “Sisteme olan güven tazelendi, tasarruf eden katılımcılar ödüllendirildi. Hiçbir enstrümanın aylık yüzde 30 sabit getiri sağlayacağının garantisi bulunmazken, BES ile birikimler bu güvenceye kavuştu” dedi.

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TÜRKİYE Sigorta Birliği Başkanı (TSB) Atilla Benli, bireysel emeklilik sisteminde uygulanan yüzde 25 devlet katkısının dünyada hiçbir ülkede sunulmayan teşvik olduğunu söyledi. Benli, devletin, katkı oranını yüzde 30’a çıkartarak, sisteme olan güvenin tazelendiğini ve tasarruf eden katılımcıların ödüllendirildiğini açıkladı. Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES), devlet katkısının yüzde 30’a çıkartılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Devlet katkısının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmasının, sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını belirten Benli, 2022 yılı için açıklanan 5 bin 4 liralık brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin de 18 bin TL’ye yükseleceğini kaydetti. Benli, “Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sözleşmelerine ayrı ayrı devlet katkısı verildiği için hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcılarımızın yararlanabileceği devlet katkısı 36 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir” dedi.

BES LOKOMOTİFİ OLDU

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Atilla Benli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan önlemler paketini, hâlihazırdaki ekonomik dalgalanmalarla ortaya çıkan moral bozukluklarının giderilmesi, sisteme duyulan güvenin tazelenmesi, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaynakların istikrarlı şekilde büyütülmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Sigorta sektörünün, ekonomik sürdürülebilirliğin en önemli aracı olarak bu tür inişli çıkışlı dönemlerde gerek sağladığı fonlar gerekse ekonomik değerlerin risk transferi yoluyla korunması adına önemli bir misyon üstlendiğini de vurgulayan Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu misyonun bir ayağı da refah seviyesinin sürdürülebilirliği adına BES ile üstlenildi. 2003 yılında kurulan BES, 18 yılını başarıyla tamamladı ve bugün 13.3 milyon katılımcıya ve 250 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. Bu başarının ardında, hükûmetin banka dışı finansal piyasaları geliştirme hedefi ile vatandaşlarımızın emeklilik dönemindeki gelirlerini tamamlaması için BES’i bir tasarruf lokomotifi olarak ön plana alması belirleyici oldu.”

PİYASALARDA DERİNLİK ARTTI

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Atilla Benli, son 18 yılda sektör olarak, ulusal tasarrufların artışını desteklerken, sermaye piyasalarının derinliğinin artması, ekonomiye finansman kapasitesi sağlanması gibi çok kritik görevleri başarıyla üstlendiklerine de dikkat çekerek, “Bu büyümeyi yaşarken, sektörümüze özel önem atfeden üst politika metinleri ve gerçekleştirdiği yapısal reformlarla hükümetin ve sektörün denetleyici ve düzenleyici kurumu olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu her zaman yanımızda gördük” dedi.

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ALTERNATİF YATIRIM ARACINA İHTİYAÇ YOK

ATİLLA Benli, sistemdeki katılımcıların BES’i tercih etmedeki en önemli sebeplerden biri olan yüzde 25 devlet katkısı teşvikinin yüzde 30 seviyesine yükselmesiyle sistemin sürdürülebilir büyümesine büyük bir ivme katacağını belirterek, şunları söyledi: “Hiçbir enstrümanın aylık yüzde 30 sabit getiri sağlayacağının garantisi bulunmazken, BES ile birikimler bu güvenceye kavuşmuştur. Yüzde 30 devlet katkısının yanı sıra fonlarımızın başarılı performansı da katılımcılarımızın alternatif bir yatırım aracına ihtiyacı kalmayacağını ispatlamaktadır.”

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#Türkiye Sigorta Birliği Başkanı#Atilla Benli#BES

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