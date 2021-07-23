MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTartışmalı uygulamaya 750 bin euro ceza
GeriEkonomi Tartışmalı uygulamaya 750 bin euro ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.07.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Tartışmalı uygulamaya 750 bin euro ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tartışmalı uygulamaya 750 bin euro ceza

Hollanda'da Kişisel Veri Koruma Kurumu (DPA), sosyal medya uygulaması TikTok'a, ülkede çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Felemenkçe dilinde açıklama sunmadığı için 750 bin euro idari para cezası verildiğini açıkladı.

DPA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, TikTok'un çocuk kullanıcıların verilerini nasıl topladığı, işlediği ve kullandığına ilişkin Felemenkçe'de yeterli bilgilendirmeyi yapmadığı kaydedildi.

İngilizce olarak paylaşılan kişisel veri kullanımına ilişkin metnin, çocuklar için yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, TikTok'a 750 bin euro idari ceza verildiği belirtildi. Açıklamada, TikTok'un Hollanda'da tescil edilen bir şirketi olmadığı için idari soruşturmanın, İrlanda'daki TikTok iştiraki üzerinden yapıldığı aktarıldı.

: İlginizi Çekebilir

KULLANICILARIN AÇTIĞI TAZMİNAT DAVALARI SÜRÜYOR

Hollanda'da, kişisel verilerin güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a karşı açılan iki tazminat davası bulunuyor. Bunlardan ilki Tüketiciler Birliği ve kişisel verilenin korunmasını amaçlayan bir vakıf tarafından ortaklaşa açılmıştı.

Davayı açan kurumlar, TikTok'un 16 yaşından küçük her bir Hollandalı kullanıcıya bin euro tazminat ödemesini talep etmişti. Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından haziranda Hollanda'da açılan diğer davada ise Avrupa'daki çocuk kullanıcıların veri gizliliğini ihmal ettiği gerekçesiyle TikTok'a 1,4 milyar euro luk dava açıldığı açıklanmıştı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi