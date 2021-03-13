Tartışmalı devralma... OECD'nin yeni başkanı belli oldu!

Mathias Cormann, Avustralya'nın yenilenebilir enerji hedeflerini kaldırmaya çalıştı ve karbon fiyatlandırmasını "çok pahalı bir aldatmaca" olarak adlandırdı. Cormann, iklim değişikliği konusundaki sicilinden kaynaklanan muhalefetle karşılaşmıştı.

İsveçli Cecilia Malmström de dünyanın en büyük 37 ekonomisini içeren gruba liderlik etmek için yarışıyordu. Paris merkezli OECD'nin, Cormann'ın seçimini önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor. Haziran ayından itibaren beş yıllık bir dönem görev yapacak.

Cormann'ın adaylığına karşı muhalefetin öncülüğünü yapan Greenpeace International, seçimini ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'yı da içeren grup için "kaçırılan bir fırsat" olarak nitelendirdi.

MATHİAS CORMANN KİMDİR?

Paris merkezli OECD'nin bir sonraki lideri olan Cormann, koronavirüs salgınının ekonomik etkisiyle mücadele etmeyi, iklim değişikliğini ele almayı ve teknoloji şirketlerinin nasıl vergilendirileceği konusunda küresel bir anlaşmaya varmayı içeren bir gündemle karşı karşıya.

Belçika'da doğmuş, anadili Almanca olan Cormann, 20'li yaşlarının ortalarında Avustralya'ya taşındı ve sağlık sigortası ile politika alanlarında çalıştı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara