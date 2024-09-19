Tartışma konusu cihazlar az sayıda ülke için üretiliyor... Çağrı cihazlarına Türkiye’de talep yok

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ÇAĞRI cihazları hayatımıza 1950’lerin hemen başında girdi. Kablosuz iletişim araçlarının mucidi kabul edilen ABD’li Alfred J. Gross, modern çağrı cihazlarına ilham veren birçok patenti alarak bu alanda yeni bir çağı başlattı. Cihazların temel işlevi, bir baz istasyonundan veya merkezi bir dağıtımdan radyo frekansları aracılığıyla yazı/rakam veya sesli mesajlar almak ve görüntülemekti. Mesajlar genellikle kullanıcıları uyarmayı amaçlıyordu.

Üretilen ilk çağrı cihazları hastanelerde çalışanların hızlı iletişim kurması için kullanılıyordu. Daha sonra Motorola, Panasonic gibi üreticiler bu cihazların günlük kullanıma uygun ve kolay taşınabilir versiyonlarını üreterek popüler bir kitle iletişim aracı haline getirdiler. Cihazlar, 2000’li yılların başına kadar özellikle sağlık, medya, hukuk sektörlerinde yaygın şekilde kullanıldı. 90’lı yıllarda Türkiye’de de popülerleşen bu cihazları genellikle avukatlar, doktorlar, hemşireler, gazeteciler, iş adamları, sürücüler ve pazarlama çalışanları kullanıyordu.

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JAPONLAR 2019’DA VEDA ETTİ

2000’li yıllarda gelişmiş cep telefonlarının erişilebilir fiyatlarla pazara sürülmesiyle eş zamanlı olarak çağrı cihazları hızla pazar payı kaybetti. Ancak halen ABD, Rusya, Japonya gibi ülkelerde sağlık sektöründe kullanılıyor. 2020’li yıllardan itibaren sadece birkaç ülkede çok az sayıda üretim ve kullanımı gerçekleşiyor. Öyle ki, çağrı cihazlarının en çok kullanıldığı ülke olan Japonya’nın son çağrı cihazı sağlayıcısı olan Tokyo Telemessage da 2019 yılında faaliyetlerini durdurduğunu açıklayarak Japonya’da bir devri kapatmıştı.

‘TÜRKİYE’DE TİCARETİ YOK’

Türkiye’de ise şu anda çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor ve satışı yapılmıyor. Türkiye’deki son örnekleri yine sağlık sektörü çalışanları tarafından 2010’lı yıllara kadar kullanılmıştı. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Türkiye’de mobil iletişim tarafında çağrı cihazı gibi bir gündemimiz yok. Bizim üyelerimizden bu ürünü alan, satan ve ticaretiyle uğraşan bulunmuyor” dedi. Gerçekten de yurtdışından getirilen veya geçmişte kullanılan eski cihazların ikinci el ilanları dışında bu cihazlara erişmek oldukça zor. Satılanlar da genellikle “nostalji” veya “koleksiyon” amaçlı.

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AZ SAYIDA DA OLSA ÜRETİLİYOR

Lübnan’daki saldırıların ardından uluslararası medyada cihazların üreticisinin Tayvanlı şirket Gold Apollo Co. olduğu ileri sürüldü ancak Reuters’ın haberine göre, Gold Apollo genel merkezinde konuşan kurucu Hsu Ching-Kuang da şirketinin söz konusu cihazları üretmediğini söyledi. Gold Apollo, cihazların Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan BAC adlı bir şirket tarafından lisans altında üretildiğini belirtti. Günümüzdeki özellikle Çin, Tayvan ve Hindistan gibi ülkelerde isimleri çok bilinmeyen üreticiler aracılığıyla çağrı cihazları üretiliyor. Genellikle sipariş üzerine alınıp satılıyor. Ancak ne kadar üretildiği konusunda bir rakam vermek oldukça zor.

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SAĞLIK VE GÜVENLİK SEKTÖRÜ KULLANIYOR

ÇAĞRI cihazlarının günümüzde en yaygın kullanım alanları hastaneler. Bu küçük boyutlu cihazlar, gelen mesajlar hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için bip sesi veya titreşim yayar; bu da hastaneler gibi sessizliğin tercih edildiği gürültülü ortamlarda kullanışlı. Bununla birlikte, bu cihazlar acil servisler veya kamu güvenliği personeli tarafından hala kullanılmaktadır çünkü modern çağrı cihazı sistemi kapsamı güvenilir ve hızlı hizmet sağlıyor. Karasal tabanlı hücresel ağlar, doğal veya insan yapımı afetler gibi bazı durumlarda kapanabiliyor. Dolayısıyla kamu güvenliği çalışanları da kritik mesajlar için hücresel ve diğer ticari hizmetler yerine çağrı cihazlarını benimseyebiliyor.

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HİZBULLAH NEDEN ÇAĞRI CİHAZI KULLANIYOR

HİZBULLAH’IN mobil telefonlardan daha az izlenebilir oldukları için herhangi bir güvenlik açığına karşı koruma sağlamak amacıyla iletişim için çağrı cihazlarını kullandığı tahmin edebiliyor. Çağrı cihazları iletişim için küçük bir elektronik ayak izi bırakarak onu bilgisayar korsanlığına veya gözetlemeye karşı daha az savunmasız hale getiriyor. Bu cihazların kullanımı kolay ve internet veya hücresel ağlar olmadan temel mesajları iletebiliyor, bu da riskleri azaltıyor. Diğer yandan çağrı cihazları, kapsama alanının zayıf olduğu bölgelerde bile çalışabiliyor.

TEKNİK OLARAK NASIL ÇALIŞIR

ÇAĞRI cihazları, frekanslar üzerinden mesaj göndermek ve almak için tasarlanmış iletiş araçları. Özel radyo frekanslarında çalışıyor.

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Çağrı cihazlarının menzili, kullanılan frekans bandına ve çağrı ağının kapsama alanına bağlı olarak değişiyor.

Cep telefonlarının aksine, çağrı cihazlarının pil ömrü daha uzun ve tek bir şarjla birkaç gün boyunca çalışma kapasitesi var.

Bu da onları belirli profesyonel ortamlarda kullanmanın en temel nedeni olarak gösteriyor.