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TARSİM yetiştiricilere 2.5 milyar TL hasar ödemesi yaptı

#TARSİM#Ödeme#Ekonomianasayfa
TARSİM yetiştiricilere 2.5 milyar TL hasar ödemesi yaptı

TARSİM’den yapılan açıklamada, iklim değişikliğinin hayvancılık sektörü üzerindeki olumsuz etkileri, hayvan hayat sigortalarında sigortalılık oranları ve tarım sigortasının önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

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TARSİM, hayvan hayat sigortaları kapsamında yetiştiricilere yaklaşık 2,5 milyar TL hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TÜİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 18 milyonun üzerinde büyükbaş hayvan, 55 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan ve yaklaşık 8,2 milyon kovan varlığı bulunuyor. Hayvan hayat sigortalarında son iki yıldır sigortalılık oranı artıyor. 2020 yılı TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvanlarda yüzde 16, küçükbaş hayvanlarda yüzde 14 ve arıcılıkta ise yüzde 21 oranında sigortalılık oranı bulunuyor. 2021 yılı TÜİK verileri doğrultusunda bu verilerin, büyükbaş hayvanlarda yüzde 20, küçükbaş hayvanlarda yüzde 16 ve arıcılıkta ise yüzde 24 civarında olacağını öngörüyoruz.

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TARSİM olarak Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri aracılığıyla hayvan hayat sigortalarını tanıtmaya ve yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Hayvan hayat sigortaları kapsamında, küçükbaş, büyükbaş, kümes, arı ve su ürünleri güvence altına alınıyor; dar ve geniş kapsamlı olmak üzere 2 farklı tarifede hizmet sunuluyor. Geniş kapsamlı tarifede, her türlü hayvan hastalıkları, doğal afetler, kazalar, yangın, yıldırım, infilak ve vahşi hayvan saldırıları kapsam dahilinde bulunuyor. Dar kapsamlı tarifede ise sadece hastalıklar kapsam dışında.

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Primler son derece uygun ve yetiştiricilere yüzde 50 oranında devlet prim desteği sağlanıyor. Örneğin, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir süt sığırı için yetiştiricinin geniş kapsamlı tarifede ödeyeceği prim tutarı 1 yıl için sadece 698 TL. Besi sığırlarında ise, yine 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir besi sığırı için yetiştiricinin bir yılda ödeyeceği tutar 375 TL. Dar kapsamlı tarifede, 17 bin 500 TL sigorta bedeli olan bir sığır için yetiştiricinin ödeyeceği tutar 55 TL. Küçükbaş hayvanlarda 2 bin TL sigorta bedeli olan bir hayvan için geniş kapsamlı tarifede yetiştiricinin ödeyeceği tutar 55 TL. Dar kapsamlı tarifede yetiştiricinin ödeyeceği tutar 4 TL. Primlerin yüzde 25’i peşin ve geriye kalanı 5 eşit taksitte ödeniyor. Tüm primin peşin ödenmesi halinde ise yüzde 5 oranında peşin ödeme indirimi imkanı da sunuluyor.

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Yetiştiriciler, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve TARSİM’e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak tarım sigortalarını kolaylıkla yaptırabiliyor. Sistemin yaygınlaştırılması ve bilgilerin sürekli olarak güncel tutulması için, eğitim faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Eğitimlerimiz, acentelere, bankalara ve paydaş kurumlarımıza olmak üzere dört bir koldan devam ediyor.

Hayvan hayat sigortalarındaki ana risk, hastalıklar. Sistem kapsamında her yıl ödenen tazminatların yüzde 95’ini, hastalık sonucu meydana gelen ölüm, mecburi kesim ya da yavru atma hasarları oluşturuyor. Son yıllarda meteorolojik risklere bağlı olarak meydana gelen hasarların oranı da artmaya başladı. Örneğin, geçtiğimiz yıl Manavgat ve Marmaris’te meydana gelen yangınlar neticesinde yüzlerce büyükbaş hayvan ve kovan telef oldu. Bu kapsamda, Manavgat ve Marmaris’e 1 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Aynı zamanda yine geçtiğimiz yıl Karadeniz Bölgesinde etkili olan sel hadisesi sebebiyle yetiştiricilere 2,3 milyon TL hasar ödemesi yapıldı.

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TARSİM Sistemi’nin kuruluşundan itibaren hayvan hayat sigortaları kapsamında yetiştiricilere yaklaşık 2,5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. Yetiştirici, bir hayvanını kaybettiğinde elbette üzüntü yaşıyor. Hayvanını sadece üretim yaptığı bir ticari varlık gibi değil, evladı gibi görüyor. Biz sadece hasar tespit için değil, aynı zamanda bu manevi üzüntüyü gidermek üzere de yola çıkıyoruz. Sigortalı yetiştirici tazminatını aldığında kesinlikle mutlu oluyor. Üretimini devam ettirebilmek için ölen hayvanının yerine genç bir hayvan koyabiliyor ve faaliyeti sekteye uğramıyor. Gelecek yıl kaygısı taşımıyor. Bunun için tarım sigortasını düzenli olarak yaptırmak ve ihmal etmemek çok önemli".

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#TARSİM#Ödeme#Ekonomianasayfa

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