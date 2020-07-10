Tarladan gelen burs

Vakfın gelirlerini artırmak ve sürekli kılmak için Muğla Menteşe ilçesinde 22 dönüm tarla alıp Armutçuk Tarım İşletmesini kurdular. Çiftçiye lavanta ektirdiler. Lavanta yağlarından EGET TEN markasıyla şampuan, sabun, tonik, kolonya ürettiler. Lavanta tarlalarının çevresine konulan arı kovanlarıyla bal elde edilirken, ürettikleri zeytinyağı Japonya’dan ödülle döndü. Solucan gübresi, lavanta fideleri, çiçek fideleri, torf üretimi de yetmedi “Zenginlerin yiyeceği, öğrencilere burs olacak” sloganıyla trüf mantarı yetiştirmeye başladılar.

KİLOSU 10 BİN LİRA

Daha çok gence burs verebilmek için dünyanın en pahalı yiyecekleri arasında sayılan, siyah elmas olarak adlandırılan ve kilosu bin 300 Euro’ya kadar (10 bin lira) çıkan trüf mantarında ilk hasat için gün sayılıyor. Vakfın bu girişimini örnek alan Muğla Büyükşehir Belediyesi de 10 dönümlük bir trüf plantasyonu kurdu. Vakıf, lavanta ekmek isteyen çiftçilere de balkonunda lavanta yetiştirmek isteyenlere de internet üzerinden fide satışı yapıyor. EGET Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Safai Özer, 5 yılda geldikleri noktayı şöyle anlattı: “Vakfımıza yapılan her katkı, alınan her ürün, öğrencilerin hayata tutunması için bir destek. EGET Vakfı, bütün gelirlerini eğitim bursuna aktarıyor. Bunun için hem vakfın hem de çiftçimizin gelirini artıracak yöntemler geliştiriyoruz.”

3 YILDA 25 BİN BAŞVURU YAPILDI

Vakıf Kurucusu, EGET Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, salgın döneminde gelir kaybının büyük olduğunu belirterek, şunları söyledi : “Yeterli mali desteği olmadığı için başarısız olan, eğitime başlayamayan, eğitimden kopan gençler sorunu, sanılandan çok daha büyük. Her yıl burs başvuruları sırasında büyük üzüntü yaşıyoruz. Henüz ülke geneline yayılmamış bir vakıfız ve sınırlı duyurularımıza rağmen, şu son üç yılda, 25 binden fazla gencimiz burs için başvuruda bulundu. Bizim halen burs verdiğimiz öğrenci sayımız 48. Yazılımımızdaki sorulara verilen yanıtları gördükçe, yardım edemeyeceğimiz, gücümüzün yetemeyeceği öğrencilerimiz için büyük üzüntü hissediyoruz. Bu yıl salgın nedeniyle dar gelirliler, işçiler, çiftçiler büyük gelir kaybına uğradı. İşsizlik oranı yükseldi. Korkarız ki önümüzdeki yıllarda da üniversiteyi kazandığı halde gidemeyecek, eğitimi terk edecek çok sayıda öğrenci olacak. Hepimizin, her birimizin, gençlerimizi eğitim kurumlarında tutabilme sorumluluğu var.”