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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

TARİŞ, TMO'nun kuru üzüm alacak olmasından memnun

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TARİŞ, TMO'nun kuru üzüm alacak olmasından memnun
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TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, "TMO'nun üzüm alımıyla ülkemizin ihracat gelirinin artacağını ve üreticinin emeğinin karşılığını alacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'nun üzüm alacağı yönündeki açıklamasının bölgede büyük bir memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Üreticilerin özellikle hasat döneminde borçlarını ödeyebilmek amacıyla piyasaya daha fazla ürün sunduğuna dikkati çeken Türker, bunun ise fiyatlarının aşırı şekilde düşmesine ve fiyat istikrarsızlığına neden olduğunu belirtti.

TMO'nun piyasaya girip üzüm alımı yapmasıyla fiyatların düşmesinin önüne geçilebileceğini vurgulayan Türker, şunları kaydetti: "Türkiye, dünya kuru üzüm ticaret hacminden yüzde 50'ye yakın pay almaktadır. Dolayısıyla dünya fiyatlarının oluşmasında belirleyiciyiz. TMO'nun üzüm alımıyla ülkemizin ihracat gelirinin artacağını ve üreticinin emeğinin karşılığını alacağını düşünüyoruz."

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