Tarımsal kuraklık tehlikesi

Tarım Reformu, Devlet Su İşleri ve Bitkisel Üretim genel müdürlükleri tarafından yapılan analizler çerçevesinde yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu 10 il ve 45 ilçeyi kapsayan havzalar belirlendi ve önlemlerin alınmasına başlandı. Açıklamaya göre Güneydoğu Anadolu ve Konya Kapalı Havzası’nda meteorolojik kuraklık yerini tarımsal kuraklığa bırakırken, il ve ilçe müdürlükleriyle tespit çalışmalarına da başlandı.



Su kısıtı olan havzalarda uygulanan tarımsal destekler ile uygun ürün deseninin oluşturulması da hedefleniyor. Meteorolojik kuraklığın, bazı bölgelerde tarımsal kuraklığa doğru ilerlediği görülürken, bu kapsamda su kısıtının olduğu havzalarda su tüketimi yüksek mısır gibi ürünler yerine, su tüketimi az bakliyat gibi ürünlerin ekimi sağlanarak tedbirler alındı.

Su kısıtı olan tarım havzalarında damlama sulama yapmayan dane mısır üreticilerine destek ödemesinde bulunulmayacak. Ayrıca, bu havzalarda daha az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilere ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ile mürdümük eken çiftçilere ise yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği verilmeye devam edilecek. Kuraklıktan olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilere ‘Tarım Sigortaları Havuzu’ndan ödeme yapılması planlanıyor.

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