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Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

#Tarımsal Üretim#Girdi Maliyeti#TÜİK
Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), eylülde yıllık bazda yüzde 27,79, aylık bazda yüzde 1,56 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,56, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,79 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,19 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,42, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,74 artış gerçekleşti.

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Geçen yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,23, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 28,55 artış görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırayla yüzde 10,20 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 12,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 15,64 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırayla yüzde 71,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 43,67 ile bina bakım masrafları ve yüzde 42,28 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) olarak kayıtlara geçti.

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Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 0,09 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,37 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 6,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 3,31 ile enerji ve yağlar olarak gerçekleşti.

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Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,03 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) olarak belirlendi.

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#Tarımsal Üretim#Girdi Maliyeti#TÜİK

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