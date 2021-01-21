Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2020 dönemine ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks Kasım 2020'de bir önceki aya göre yüzde 3,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,35 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,21 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla geçen yıl kasımda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,16, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 3,41 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre de tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,94, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 17,96 artış kaydetti.

ALT GRUPLAR

Kasım 2020'de yıllık bazda en az artış yüzde 0,62 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 0,64 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,89 ile enerji ve yağlar izledi. Bu dönemde en fazla artış sırasıyla yüzde 36,69 ile makine bakım masrafları, yüzde 24,38 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 23,37 ile hayvan yemi alt grubunda oldu.

Aylık en az artış yüzde 0,35 ile tohum ve dikim materyali alt grubunda görüldü. Kasım 2020'de bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,8 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,94 ile tarımsal ilaçları olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 4,89 ile hayvan yemi, yüzde 4,06 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,38 ile bina bakım masrafları olarak hesaplandı.