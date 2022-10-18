Tarımda yeni kuraklık planı

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‘Kuraklık Eylem Planı’ hazırlayan Bakanlık, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki araştırma kuruluşlarıyla birçok alanda kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştiriyor. Üretimi yapılan kuraklığa dayanıklı 30 ekmeklik buğday, 12 makarnalık buğday ve 19 arpa çeşidi bulunuyor.

DAYANIKLI NOHUT GELİYOR

TAGEM - Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün 2023-2027 yılları arasında yürüteceği ‘Kuraklık Stresine Dayanıklı Nohut Genotiplerinin Geliştirilmesi’ projesi ile kuraklığa dayanıklı, üreticilerin ve pazarın isteklerine uygun yeni nohut çeşitleri geliştirilmeye çalışılacak. Çok su tüketen ve 8-10 ton silaj elde edilen silajlık mısıra alternatif olabilecek silajlık yulaf ve tritikale (buğday ve çavdar melezi) geliştirme çalışmaları sonucunda, dekara 7 ton silaj elde edilebilen yulaf ve tritikale çeşitleri geliştirildi. Kuraklığa dayanıklı soya çeşitleri ve şekerpancarı geliştirilmesi de bekleniyor. TİGEM’de 2022 yılında hasadı yapılan 826 bin dekar toplam buğday ve arpa tohumluk üretim alanının yüzde 42’si kuraklığa toleranslı buğday ve arpa çeşitlerinden oluşuyor. Kuraklığa dayanıklı meyve projeleri arasında ise kayısı, elma, fındık, zeytin, antepfıstığı bulunuyor.