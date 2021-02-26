Tarımda verimliliği arttıracak proje

Dijital dönüşümün tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da üretim, pazarlama ve yönetim teknolojilerini doğrudan etkilediğini söyleyen İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Teknolojinin gelişim hızı bu dönüşümün ana öğesi. Tarımda bilişim teknolojileri; nesnelerin interneti, açık alan sensörleri, görüntü işleme, yapay zekâ uygulamaları, insansız hava araçları, otonom cihazlar, bulut bilişim, büyük veri gibi ana akım alanlardan oluşuyor. Endüstri 4.0 ile birlikte Tarım 4.0 uygulamaları, tarım ve tarıma dayalı sanayilerde yeni kuralların yazılmasına neden olurken birçok fırsatı da beraberinde getiriyor” dedi.

ÖNCÜLÜK EDECEK

Kestelli, “İzmir Ticaret Borsası’nın, ülkemizde ve bölgemizde yüksek potansiyeline rağmen çoğunlukla geleneksel yöntemlerle sürdürülmeye çalışılan tarımın teknolojik dönüşümüne öncülük etmek ve buna bağlı olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek hedefiyle İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projesini hayata geçirdi” diye konuştu. İTTM projesinin nihai haline taşınması için İzmir Ticaret Borsası tarafından bugüne kadar bir dizi çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Kestelli, şunları söyledi:

YAKINDA BAŞLAYACAK

“Öncelikli olarak 2017-2018 yıllarında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde ‘Türk Tarımın Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0’ isimli araştırma projesine imza atıldı. Bu proje ile dünyada ve ülkemizde tarımın mevcut durumu araştırılırken, tarımda teknoloji uygulamalarında gelinen nokta net olarak tespit edildi. Bu projenin ardından İTTM’nin kurulması fikri ortaya çıktı ve İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile İTTM’nin fizibilite çalışması hazırlandı. Pandemi döneminde ise İTTM’nin kurumsal yapılanması, çalışma modeli üzerinde son iyileştirmeler tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere çok güçlü bir ortaklık yapısı ile İzmir Kalkınma Ajansına İTTM Güdümlü Proje başvurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onay sürecine geçildi. İzmir Ticaret Borsası’nın şimdiki hedefi, bu süreci kısa zamanda sonlandırıp proje faaliyetlerine yılın ilk yarısı içinde başlamak.”

KAPSAYICI BİR YAPI SAĞLANACAK

İTTM ekosistemi kapsamında; tarım işletmelerine ve çiftçilere, tarım makinesi üreticilerine, teknoloji firmalarına, akademisyenlere, girişimcilere, öğrencilere, üretici birliklerine, kooperatiflere, odalara ve borsalara, sivil toplum kuruluşlarına, fon sağlayıcılara ve finansörlere, düzenleme ve denetleme yetkisine sahip ilgili kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere yer verilerek sektörün tüm paydaşlarını kapsayıcı bir yapı oluşturulacak.

‘TARIMIN SİLİKON VADİSİ OLACAK’

İzmir’i tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde bir üs yapmayı amaçlayan İTTM projesinin genel hedefleri ise şöyle:

Sektörün sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli hale gelmesine katkı sağlamak.

Tarım sektöründe değer zincirindeki kritik bağlantıyı sağlayarak, üretimde geleneksel yöntemleri kullanmayı sürdüren çiftçiler ile sınırlı tarımsal çözüm geliştirmiş yerel bilgi iletişim endüstrisi aktörlerini ortak paydada bir araya getirmek.

Gelişmiş bilgi iletişim teknolojilerinin çiftçiler tarafından kullanılması teşvik ederek üretim verimliliğini ve performansını iyileştirmek.

Geliştirilecek ileri teknolojilerin, tarımsal işletme destek şirketlerinin (tohum, gübre, tarım ilacı, danışmanlık hizmeti verenler vb.) mevcut portföylerine dâhil edilmesine imkân tanımak.

Türk tarım sektörünün kullanımına sunulmakta olan bilişime dayalı tarımsal teknoloji uygulamalarının, İTTM yapısında bulunacak paydaşlar ile yerel uygulamalara yönelik ve yüksek katma değere sahip çözümler şeklinde üretilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak.