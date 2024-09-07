Tarımda üç yılda yüzde 13 artış hedefleniyor

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Bakanlığın Yangın Yönetim Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Yumaklı, Türkiye’nin su stresi altında olan bir ülke olduğunu belirterek, “Eğer hiçbir aksiyon almazsak, 2030 yılında 1000 metreküpün altına düşme riskimiz var. Bu da bizi su fakiri olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle yeni üretim döneminde suyu merkeze koyduk” dedi.

Bakan Yumaklı, şunları söyledi:

YÜZDE 77’Yİ PLANLADIK

“Türkiye’de yaklaşık 24 milyon hektar ekilebilir tarımsal arazi var. Bunun 3.8 milyonu çok yıllıklı bitki dediğimiz dikili bitkilerden oluşan kısım için kullanılıyor. Bitkisel üretime stratejik ürünlerden başlamayı hedefledik. Hububat (buğray, arpa, dane mısır), baklagil (mercimek, nohit, kuru fasulye), yağlı tohumlar (aspir, kanola, pamuk, soya, yağlı ayçiçeği), diğer dediğimiz patates ve soğan ile artı yem bitkileri. Bu ürünler, ülkemizdeki 20.2 hektarın 15.6 milyon hektarında ekilen ürünler. Yani düğmeye bastığımızda yüzde 77’si oranında ekilebilir olan ürünleri planlamış olduk.

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İLAVE DESTEK VERİLECEK

Üç yıllık bir üretim hedefimiz var. Yüzde 13’lük bir artış bekliyoruz. Hububat ürünlerinde 35 milyondan 39.5 milyon tona, baklagillerde 1.2 milyon tondan 1.4 milyon tona, yağlı tohumlarda 4.6 milyon tondan 5.6 milyon tona artış bekliyoruz. Su kısıtı olacak yerlerde, kademeli üretime dahil olan ürünlere ilave destek yapılacak. Artık sulama kapalı devre yapılıyor. Açık olanların engellenmesi için çalışılıyor. Damla sulama yatırımı yapan çiftçilerin yatırımının yüzde 50’sini biz karşılıyoruz. Bu konuya iyi bir bütçe ayırdık. Üreticilerimiz hangi havzada, hangi ürünü ekerse nasıl bir destek alacağını önümüzdeki üç yıl için biliyor olacak.”