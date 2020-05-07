Tarımda ihracat corona virüse rağmen arttı

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen ocak-nisan döneminde artarken, sanayi ve madenciliğe bağlı sektörlerin ihracatında ise düşüş kaydedildi.



AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 13,6 azalarak 51 milyar 741 milyon 747 bin dolar oldu.



Söz konusu dönemde Türk ihracatçılar tarım, sanayi ve madencilik olmak üzere 3 ana sektörden ürün sattı. Tarıma bağlı sektörlerin ihracatı yüzde 2,9 artarak 7,8 milyar dolara ulaşırken, sanayiye bağlı sektörlerin dış satımı yüzde 16,2 azalarak 38,6 milyar dolar ve madenciliğe bağlı sektörlerin ihracatı yüzde 6,4 düşerek 1,3 milyar dolara geriledi.



Öte yandan, Türkiye'nin ihracat gerçekleştirdiği 27 sektörün 22'sinde düşüş kaydedilirken, 4 sektörde gerçekleşen artış dikkati çekti. Bu dönemde bir sektörün ihracatı ise yıllık bazda yatay seyretti.



İHRACAT ARTIŞININ LİDERİ FINDIK OLDU



Kovid-19 salgınının etkisinde geçen ocak-nisan döneminde dış satımını oransal bazda en fazla artıran sektör fındık ve mamulleri oldu. Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 754,3 milyon dolara ulaştı.



İhracatta kaydedilen oransal artışta bu sektörü, dış satımı yüzde 21,6 yükselerek 756,3 milyon dolar olan yaş meyve ve sebze, yüzde 12,9 artarak 565,4 milyon dolar olan meyve sebze mamulleri ve yüzde 4,1 artarak 2,4 milyar dolara ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.



Bu dönemde çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün ihracatı ise yatay seyrederek 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



DIŞ SATIMDAKİ DÜŞÜŞTE BAŞI OTOMOTİV ÇEKTİ



Yılın ilk 4 ayında dış satımı 2019'un aynı dönemine göre oransal bazda en fazla azalan sektör ise yüzde 26,9'luk düşüşle 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi oldu.



Bu dönemde, diğer sanayi ürünleri ihracatı yüzde 25,7 azalarak 28,7 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayisi ihracatı yüzde 20,8 düşerek 643,3 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 20,1 gerileyerek 4,8 milyar dolar, deri ve deri mamulleri dış satımı da yüzde 19,2 azalışla 469,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



İHRACATIN YARISI 5 SEKTÖRDEN



Türk ihracatçıların ocak-nisan döneminde en fazla ürün sattığı sektör ise ülkenin toplam ihracatının yüzde 13,6'sını sırtlayan otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çelik ve elektrik elektronik takip etti.



Söz konusu 5 sektörün dış satımı, Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yarısına karşılık geldi.



Bu dönemde ülke ihracatında payı en az olan sektörler ise diğer sanayi ürünleri, süs bitkileri ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, tütün, gemi ve yat olarak kayıtlara geçti.