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Tarımda devletin yükünü hafiflettik

#TARSİM#Serpil Günal#Sigorta
Tarımda devletin yükünü hafiflettik

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, devlet destekli tarım sigortasında çiftçilere bu yıl 2.4 milyar lira hasar ödediklerini belirterek, “Mesela kuraklık için 214 milyon lira, don hasarı için de 210 milyon lira tazminat ödemesi yaptık. Devletin yükünü biraz hafifletmiş olduk” dedi.

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TARSİM (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi) Genel Müdürü ve Yönetim Kurumu Üyesi Serpil Günal, tarımın stratejik sektör olduğunu; gıdaya ulaşım, gıda güvenliği ve gıda arzının önemli hale geldiğini belirterek, TARSİM olarak tarımdaki riskleri yönettiklerini söyledi. Günal, tarım sigortaları hakkında açıklamalar yaptı. Hem hayvansal hem de bitkisel üretim yapan sigortalı çiftçi sayısının 650 bini geçtiğini ifade eden Günal, TARSİM’in 2020 yılında 1.3 milyar lira tazminat ödediğini, 2021 yılında ise küresel iklim değişikliği kaynaklı etkiler nedeniyle ödenen tazminatın 2.4 milyar lirayı bulduğunu kaydetti.

KURAKLIK İÇİN 214 MİLYON TL

Serpil Günal, bu yıl ödenen hasarın 1.8 milyar lirasının bitkisel ürün sigortalarından kaynaklandığını vurgulayarak, “Mesela don hasarı için 210 milyon lira hasar ödedik. Dolayısıyla toplamda üreticimize 2.4 milyar lira hasar ödeyerek, devletin yükünü biraz hafifletmiş olduk” dedi.

Günal, 2020 yılında ilçe bazlı yapılan kuraklık verim sigortasının bu yıldan itibaren köy bazlı, daha küçük yerleşim yerlerinde yapılmaya başlandığını hatırlatarak, “TARSİM’in iki kat yükü arttı ama ciddi anlamda da çiftçiyi memnun eden bir uygulama oldu. Bu sene yaşadığımız kuraklıkta ki, ciddi anlamda kuraklık yaşadık, bu sene 214 milyon lira tazminat ödemesi yaptık. Dolayısıyla burada çiftçinin de memnuniyeti arttı” şeklinde konuştu.

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ÇİFTÇİ SİGORTAYI KONUŞUYOR

Serpil Günal, “Sigortaya en fazla ilgi gösteren bölgeler neresi?” sorusu üzerine, Tekirdağ, Ege ve İç Anadolu bölgesinde sigortalılık oranlarının çok iyi durumda olduğuna değinerek, şu açıklamaları yaptı:

“Önemli olan şu; kamu ve çiftçiler tarım sigortasını konuşuyor. İkincisi, devlet sigortaya inanıyor ve desteğini çekmiyor. Yüzde 60 hatta yüzde 70’e varan devlet desteği var. Sigortalılık oranlarına bakıyorsunuz her geçen gün artıyor. Çeltikte yüzde 50’lerde, üzümde yüzde 40’larda, buğdayda yüzde 20’lerde sigortalılık oranlarına ulaştık. Hayvan hayat sigortalarında da ciddi sigortalılık oranlarına ulaştık. 2019’da yüzde 9 olan sigortalılık oranı yüzde 16’ya yükseldi. 13 milyon büyük ve küçükbaş hayvan sigortalandı.”

TARSİM DÜNYAYA AÇILDI

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SERPİL Günal, TARSİM’in, dünyada örnek kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, şu açıklamaları yaptı: “Devlet destekli tarım sigortası kurulurken İspanya’dan örnek alınmış ama bugün İspanya’nın çok ötesine geçtik. Dünyada tarımda havuz sistemlerini başarılı şekilde yürüten dört ülke var; Amerika, Kanada, İspanya ve Türkiye. Mesela, Azerbaycan’da geçen sene poliçe kesmeye başladık ve orada da ciddi anlamda büyüyoruz. Şimdi Makedonya ile konuşuyoruz. Aslında dünyaya açıldık sayılır.” 

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#TARSİM#Serpil Günal#Sigorta

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