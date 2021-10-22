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Tarıma 2022 yılı için ayrılan bütçe 64,7 milyar liraya yükseltildi

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Tarım#Merkezi Yönetim Bütçesi
Tarıma 2022 yılı için ayrılan bütçe 64,7 milyar liraya yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığına gelecek yıl için ayrılan bütçe, bu yıla kıyasla yüzde 25,5 artırılarak 64 milyar 653 milyon 886 bin liraya ulaştı.

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AA muhabirinin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, bütçeden tarıma ayrılan pay artırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığına gelecek yıl için 64 milyar 653 milyon 886 bin lira ayrılması öngörüldü. Böylece tarıma ayrılan bütçe, bu yıla kıyasla yüzde 25,5 yükselmiş oldu. Devlet ve Su İşleri (DSİ) için gelecek yıl bütçesinden 25 milyar 19 milyon 700 bin lira ayrıldı. Bu kurumun bütçesindeki artış oranı bu yıla kıyasla 33,6 olarak gerçekleşti.

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2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde tarımsal destekleme ödemeleri için 25 milyar 834 milyon lira, görevlendirme giderlerine 23 milyar 344 milyon lira ödenek öngörüldü. Bu ödenekten 4 milyar 31 milyon lira KİT görevlendirme giderleri için ayrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklamasında, tarım sektörü yatırım ödeneklerini de önemli ölçüde artırdıklarını belirterek, "Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020’de 3,7 milyar lira düzeyindeyken 2021'de bu rakamı 9 milyar liraya çıkarmıştık. 2022'de de bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 12,5 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

 

"DESTEKLERİN ÜRETİCİ LEHİNE OLMASI GEREKLİ"

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Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin, gıda arz güvenliğini, fiyat istikrarını ve yapısal sorunların çözülmesini kolaylaştıracak büyüklükte olması gerektiğini söyledi. Bütçenin üretici gelirinde artış sağlanması, tarımsal kalkınmayla kırsal kalkınmanın birlikte yürütülmesi ve tarım arazilerinin etkin kullanılmasına imkan sağlaması gerektiğini belirten Ünal, ekilebilir ve sulanabilir alanların genişletilmesi için yatırımların artırılarak sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Ünal, "Tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman yükünün hafifletilmesi ve diğer desteklerin üretici lehine olması gerekli. Sürdürülebilir tarım için ayrılan bütçeyle güvenilir tarımsal verilerin elde edilmesi, istatistiklerin oluşturulması, tarımsal üretim planlamasına katkı verilmesi ve üretimde öngörülebilirliğin artırılması sağlanmalıdır." dedi.

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#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Tarım#Merkezi Yönetim Bütçesi

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