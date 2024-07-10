Tarıma 15 yılda 20 milyon dolarlık yatırım

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ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, Sağlıklı Toprak Hareketi projesi kapsamında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları başlattıklarını; bu uygulamayı denemek isteyen çiftçilerin sayısının artmasıyla toprak işlemesiz tarım uygulama alanının yaklaşık 40 kat büyüyerek 2 bin 50 dekarlık alana yaygınlaştırıldığını söyledi. Öz, “Proje kapsamında dört yıldır pilot tarlalarda koruyucu tarım uyguladık. Çiftçiler yakıttan yüzde 85, işçilikten yüzde 70 tasarruf sağladı” dedi.
6 İLDE ÇİFTÇİLERE ULAŞACAK
ETİ Burçak ve WWF olarak, yeni dönemde projeyi ‘Toprak Gönüllüleri’ açılımıyla devam ettireceklerini söyleyen Öz, ilk aşamada Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine gidileceğini; çiftçilere toprak koruma yöntemlerini uygulamalı olarak anlatacaklarını ifade etti.
WWF Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise, “Pilot uygulamalarla çiftçilerin koruyucu ve onarıcı tarım uygulamalarını öğrenmeleri ve uygulamalarının teşvik ediyor; koruyucu tarımın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliklerinin geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.