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Tarıma 15 yılda 20 milyon dolarlık yatırım

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#WWF Türkiye#ETİ Türkiye#Ercan Öz
Tarıma 15 yılda 20 milyon dolarlık yatırım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 88’inin sağlıksız olduğu tespitinden hareketle ‘tarım topraklarının iyileştirilmesi’ hedefi koyan Eti Burçak, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’yla (WWF Türkiye) işbirliğine gitti. Şirket, 15 yıl süren bu işbirliğine 20 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

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ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, Sağlıklı Toprak Hareketi projesi kapsamında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları başlattıklarını; bu uygulamayı denemek isteyen çiftçilerin sayısının artmasıyla toprak işlemesiz tarım uygulama alanının yaklaşık 40 kat büyüyerek 2 bin 50 dekarlık alana yaygınlaştırıldığını söyledi. Öz, “Proje kapsamında dört yıldır pilot tarlalarda koruyucu tarım uyguladık. Çiftçiler yakıttan yüzde 85, işçilikten yüzde 70 tasarruf sağladı” dedi.

6 İLDE ÇİFTÇİLERE ULAŞACAK

ETİ Burçak ve WWF olarak, yeni dönemde projeyi ‘Toprak Gönüllüleri’ açılımıyla devam ettireceklerini söyleyen Öz, ilk aşamada Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine gidileceğini; çiftçilere toprak koruma yöntemlerini uygulamalı olarak anlatacaklarını ifade etti.

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WWF Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula ise, “Pilot uygulamalarla çiftçilerin koruyucu ve onarıcı tarım uygulamalarını öğrenmeleri ve uygulamalarının teşvik ediyor; koruyucu tarımın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliklerinin geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

 

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#WWF Türkiye#ETİ Türkiye#Ercan Öz

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