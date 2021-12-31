Vakıf Katılım’dan, KOSGEB'in protokolüne imza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Beşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldıBeşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı#Koronavirüs
E-Devlette yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme Bu sözler tarihe karışıyorE-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme! Bu sözler tarihe karışıyor#E-Devlet
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
Ve Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladıVe Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı#Milli Piyango
İstanbulda müthiş operasyon Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar İstanbul'da müthiş operasyon! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar#İçişleri Bakanı
Yeni yıl çılgınlığı Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştıYeni yıl çılgınlığı! Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştı#Yılbaşı
Dere taştı Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değiştiDere taştı! Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değişti#Burdur
Türkiyenin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladı!#Artvin
Tepkilere aldırmadılar... Dünyayı utanca boğan adetten vazgeçmiyorlarTepkilere aldırmadılar... Dünyayı utanca boğan adetten vazgeçmiyorlar! #İspanya
Şaşırtan karar Kovid testi dışında evden çıkmaları yasaklandı...Şaşırtan karar! Kovid testi dışında evden çıkmaları yasaklandı...#Çin
1 yıl böyle geçti Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu1 yıl böyle geçti! Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu#Hakan Gence
Geçen yılın acısını çıkardılarGeçen yılın acısını çıkardılar#Kırmızı Halı
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Tam sevgili olmuşlar derken bir de baktık ki evlenmişlerTam 'sevgili olmuşlar' derken bir de baktık ki evlenmişler#2021 Yılının Aşkları
HABERLEREkonomi Haberleri Tarım Haberleri

Vakıf Katılım’dan, KOSGEB'in protokolüne imza

#Vakıf Katılım#KOSGEB#KOBİ
Vakıf Katılım’dan, KOSGEBin protokolüne imza

Vakıf Katılım KOSGEB ile imzaladığı “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı“ protokolü kapsamında, KOBİ’lere soğuk hava depoları ve frigorifik araçlarda taşınan soğutma üniteleri için finansal kiralama yoluyla finansman sağlayacak.

Haberin Devamı

Katılım finans dünyasına yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, tarladan nihai tüketiciye ulaşana kadar oluşan sebze ve meyve israfının önlenmesi için KOSGEB’le “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” protokolüne imza attı.

KOBİ'lere soğuk hava depoları ve frigorifik araçlarda taşınan soğutma üniteleri için finansal kiralama yoluyla finansman sağlayacak protokol kapsamında, yerli malı belgesine sahip ve yeni olmak kaydıyla bir adet soğuk hava ünitesi, 10 adede kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde KOBİ’lerin oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB geri ödemesiz olarak karşılayacak.

“KOBİ’lerimizin faaliyetleri aksamayacak”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı en öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Faaliyetlerinin aksamaması için bugüne kadar çok önemli ürün ve hizmetler geliştirdiğimiz KOBİ’lerimiz için şimdi de KOSGEB’le Sebze ve “Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” protokolüne imza attığımız için mutluyuz” dedi.

“Gıda sorununa eğilmek bir vatandaşlık görevidir”

Haberin Devamı

Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ve giderek artan gıda sorununa eğilmenin bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Göktaş açıklamasına şöyle devam etti: “Önümüzdeki senelerde gıdaya erişimin büyük bir problem olmaması için herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmeli. “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı”nın da bu anlamda atılmış önemli adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Destek verdiğimiz program sayesinde, hem sebze ve meyve zayiatının azaltılması hem de yaş sebze meyve üreticilerine, satıcılarına ve lojistiğini sağlayan işletmelerin çalışmalarını aksatmadan yürütmelerine katkı sağlıyoruz. Ülke üretiminin aksamaması, işletmelerin çarklarının dönmesi için şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de büyük bir sorumlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vakıf Katılım#KOSGEB#KOBİ

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021