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Vakıf Katılım, KOSGEB'in “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” protokolüne imza attı

#Vakıf Katılım#KOSGEB
Vakıf Katılım, KOSGEBin “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” protokolüne imza attı

Vakıf Katılım KOSGEB ile imzaladığı “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı“ protokolü kapsamında, KOBİ’lere soğuk hava depoları ve frigorifik araçlarda taşınan soğutma üniteleri için finansal kiralama yoluyla finansman sağlayacak.

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Katılım finans dünyasına yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, tarladan nihai tüketiciye ulaşana kadar oluşan sebze ve meyve israfının önlenmesi için KOSGEB’le “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı“ protokolüne imza attı.

KOBİ'lere soğuk hava depoları ve frigorifik araçlarda taşınan soğutma üniteleri için finansal kiralama yoluyla finansman sağlayacak protokol kapsamında, yerli malı belgesine sahip ve yeni olmak kaydıyla bir adet soğuk hava ünitesi, 10 adede kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde KOBİ’lerin oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB geri ödemesiz olarak karşılayacak.

“KOBİ’lerimizin faaliyetleri aksamayacak”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı en öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Faaliyetlerinin aksamaması için bugüne kadar çok önemli ürün ve hizmetler geliştirdiğimiz KOBİ’lerimiz için şimdi de KOSGEB’le Sebze ve “Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” protokolüne imza attığımız için mutluyuz” dedi.

“Gıda sorununa eğilmek bir vatandaşlık görevidir”

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Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ve giderek artan gıda sorununa eğilmenin bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Göktaş açıklamasına şöyle devam etti: “Önümüzdeki senelerde gıdaya erişimin büyük bir problem olmaması için herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmeli. “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı”nın da bu anlamda atılmış önemli adımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Destek verdiğimiz program sayesinde, hem sebze ve meyve zayiatının azaltılması hem de yaş sebze meyve üreticilerine, satıcılarına ve lojistiğini sağlayan işletmelerin çalışmalarını aksatmadan yürütmelerine katkı sağlıyoruz. Ülke üretiminin aksamaması, işletmelerin çarklarının dönmesi için şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de büyük bir sorumlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

 

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#Vakıf Katılım#KOSGEB

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