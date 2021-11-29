Sakarya, EXPO 2029’a talip oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
İstanbulda fırtına paniği Metrobüsler motosiklelilere duvar olduİstanbul'da fırtına paniği! Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu#İstanbul
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden tepki Pereira oyundan aldı ve...Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepki! Pereira oyundan aldı ve...#Fenerbahçe
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
İstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük araİstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük ara#Okul
Omicrona Türkiyede rastlandı mı Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladıOmicron'a Türkiye'de rastlandı mı? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı#Koronavirüs
Fenerbahçe, İzmirde 2 puan bıraktıFenerbahçe, İzmir'de 2 puan bıraktı#Süper Lig
Can kaybı maalesef artıyor İstanbul Valiliğinden flaş uyarıCan kaybı maalesef artıyor! İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı#Hava Durumu
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı Yaralanan olmadı...Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Yaralanan olmadı... #Fenerbahçe
Akkuyuda adım adım sona... Türkiyeyi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyorAkkuyu'da adım adım sona... 'Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor'#Mersin
Görenler şaşkına döndü Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadıGörenler şaşkına döndü! Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadı#Damat
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLEREkonomi Haberleri Tarım Haberleri

Sakarya, EXPO 2029’a talip oldu

#Sakarya#Expo#Kültür Bahçeleri
Sakarya, EXPO 2029’a talip oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bahçecilik Bitkileri Federasyonu tarafından düzenlenecek EXPO 2029’a A1 kategorisinde ev sahibi olmak için hazırlıklara başladığını duyurdu. Yaklaşık 6 ay sürmesi planlanan organizasyonun adaylarından Sakarya, ekolojik çeşitliliğiyle avantajlı görünürken kenti ziyaret eden Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’nin de (AIPH) desteğini aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Kültür Bahçeleri” temasıyla devam eden adaylık sürecinin ayrıntılarını anlattı.

Haberin Devamı

Sakarya, yeni bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmak için kolları sıvadı. Dış mekân süs bitkisi üretiminde Türkiye’de ilk sırada bulunan kent, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle A1 kategorisinde EXPO 2029’a aday oldu. Uluslararası Bahçecilik Bitkileri Federasyonu’nun dünyanın farklı şehirlerinde 5 yılda bir düzenlediği organizasyon, bu alandaki en geniş katılımlı etkinliklerden biri olmasıyla önem taşıyor. 6 ay sürecek organizasyona 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin geleceği tahmin ediliyor.

29 BİN AĞAÇ, 80 BİN ÇALI GRUBU BİTKİ DİKİLECEK

Doğal güzellikleri ve kente yapılan yatırımlarla cazibe merkezine dönüşen Sakarya’nın EXPO 2029 için en güçlü aday olduğunu belirten Yüce, “Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlediğimiz BMX Supercross Dünya Kupası’ndan sonra şehrimizi yeni uluslararası etkinliklerle dünyaya tanıtacağız. Sakarya Nehri’nin kenarına inşa edeceğimiz EXPO 2029 Sakarya Proje Uygulama alanı, yeni bir çevreci yaşam ve rekreasyon merkezi olacak. Proje tamamlandığında burada 86 tür ve 255 çeşit olmak üzere 29 bin ağaç grubu bitki ile 54 tür ve 107 çeşitten oluşan 80 bin çalı grubu bitki dikeceğiz” dedi.

MASKOT OLARAK KABAK BİTKİSİ SEÇİLDİ

Haberin Devamı

“2029 Sakarya Uluslararası Bahçecilik Exposu” adıyla hazırlanan başvuru projesinde “Kültür Bahçeleri” temasının belirlendiğini söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu tercihte kentte huzur içinde yaşayan farklı kültürlerin etkili olduğunu belirtti. Yüce, maskot olarak coğrafi işaret alan ve Sakarya ile özdeşleşen kabak bitkisini seçtiklerini ifade ederek, “Kültür Bahçeleri temamız üç alt temadan oluşmaktadır. İlk hedefimiz tarımsal üretimi artırarak vatandaşları güvenli ve sağlıklı gıdalarla buluşturmak. İkinci alt temamız bitkilerin iyileştirici gücünden yararlanarak alternatif tıp için yetiştirdiğimiz aromatik bitkileri tanıtmak. Son olaraksa çağımızın en büyük sorunu stresi tabiat ile yenmek ve doğal yaşamın avantajlarını anlatmak” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİ SAKARYA’DA BULUŞACAK

Proje kapsamında EXPO alanına Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine ait kültür evlerinin inşa edileceğini kaydeden Yüce, bu noktalarda gastronomi zenginliğinin bulunacağını söyledi. Yüce, sözlerinin devamında, “Bu 7 bölge evinde aynı zamanda terapi yöntemleri geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın örneklerine ulaşılacak. Ayrıca projemiz içinde ekolojik yaşam alanları, göl, orman, meyve bahçeleri, köy evleri, tıbbi ve aromatik bitki üretim alanları ve karavan kamp yerleri de olacak. Yeni bilgi ve teknolojilerin gelecek nesillere aktarılacağı uygulamalı eğitim merkezimiz de vatandaşlara hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

AIPH HEYETİ SAKARYA’YA TAM NOT VERDİ

Haberin Devamı

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH), üst düzey bir heyet ile Sakarya’yı ziyaret etti. AIPH Başkanı Bernard Oosterom, Başkan Yardımcısı Leonardo Capitanio ve Dış İlişkiler Müdürü Elena Terekhova’dan oluşan heyet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile EXPO alanını gezerek incelemelerde bulundu. EXPO adaylığında Sakarya’ya destek mesajı veren Oosterom şunları söyledi:
“Sakarya'nın gerçek anlamda yeşil bir şehir olma hayali kuracağını umuyor ve bu yolculukta size yardımcı olmayı çok istiyoruz. AIPH onaylı bir EXPO'ya ev sahipliği yapmak büyük bir sorumluluk. Sakarya’yı şehir yeşillendirme ve sürdürülebilirlik konusunda dünya lideri olarak konumlandıracaksınız. Bu ziyaretin AIPH ile Sakarya arasındaki uzun ve verimli ilişkinin başlangıcı olmasını diliyoruz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Expo#Kültür Bahçeleri

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen