Kadın girişimcilerin ürünleri satışa başladı

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Eğitim programına katılan Mersinli kadın girişimcinin projesi ile toplamda 10.000 adet kaz alımı yapılacak. Program kapsamında yetiştirilen kazların ilk 2.500 adedi raflardaki yerini aldı.

“Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı”, kadınların üretime daha fazla katılımını desteklemek amacıyla, Migros’un pazarlama yöneticilerinin, tarım sektöründen uzmanların ve başarılı girişimcilerin katılımıyla düzenleniyor. Kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen programın üçüncüsü Mayıs ayında gerçekleştirilecek.



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Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, konuyla ilgili olarak, “Migros olarak, tarım sektöründe kadın girişimcileri desteklemek için Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER ) iş birliği içerisindeyiz. Bu yıl Mayıs ayında üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz ‘Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı’ ile kadın girişimcilerin büyümelerini ve güçlenmelerin destekleyici eğitimler veriyor, tarım sektörünü tüm boyutlarıyla ele alıyoruz” dedi.

Mersin Kadın Kooperatifi üyesi Eylem Bozdoğan ise, “Hayalimin gerçeğe dönüşmesini sağlayan başta Migros olmak üzere KAGİDER ekibine, kooperatifime, projeme inanan ve yatırım yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise şunları ifade etti: "Tarım, dışa bağımlılığı azaltma ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamanın yanı sıra, stratejik önemi sofralarımıza ve sağlığımıza kadar uzanan bir sektör. Hiç şüphe yok ki ülkemizde tarım büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor. Girişimcilik potansiyeli yüksek olan kadınlar, tarım sektörünü güvenle geleceğe taşıyabilecek güce sahip. KAGİDER’in özellikle odaklandığı alanlardan biri olan tarımda kadın varlığını güçlendirecek, başka kadınlara ilham ve cesaret verecek bu projeyi Migros ile birlikte gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dilerim bu projemiz, tarımdaki kadın girişimcileri destekleyecek, yeni pazarlara erişimlerini sağlayacak başka çalışmaların yolunu açsın.”