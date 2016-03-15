’Beyaz altın’ yerini çileğe bıraktı

Yüzyıllardan bu yana geçimini pamuk üretiminden sağlayan Sökeli çiftçiler pamukta son yıllarda görülen kriz nedeniyle alternatif ürün aramaya başladı. Geçen yıl soya fasulyesine yönelen üreticilerin bu yıl da çilek üretimini tercih ettiğini belirten Ziraat Mühendisi Mehmet Fillik, özel bir şirkette genel müdürlük görevini sürdürdüğünü anlatırken, "Yarısı açık, yarısı kapalı 25 dekar alanda iki farklı çeşit çilek üretimine başladık. Şubat ayı ortalarından itibaren çilek hasadına başladık. Ürettiğimiz çileği iç piyasaya çoğunlukla İzmir’e gönderiyoruz. Alternatif pazarlar için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.



"KAZANCI 15 KAT FAZLA"

Çilek üreterek, pamuğa oranla 1 dekardan yaklaşık 15 kat fazla kazanç sağladıklarını kaydeden Fillik, şöyle devam etti:



"Bu fark özellikle küçük parsellerdeki çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltecek. Şehirden köye göçün önünü açmak için alternatif ürünlerin üretimi büyük önem taşıyor. Bölgemizdeki iklim koşulları ciddi bir şekilde çilek ekimine uygun. Atça ve Sultanhisar gibi çilek üretimi yapılan yerlere göre iklimimiz daha yumuşak. Bu yüzden 15 gün daha erken hasad yapıyoruz. Pazara erken girerek malımızın değerini arttırıyoruz. Çileğin Söke’de ileriki yıllarda çok ciddi bir gelir kapısı olabileceğini düşünüyoruz."



Çilek yetiştirmek isteyen üreticilere işçilik ve ilk yatırım maliyetleri hakkında da bilgi veren Mehmet Fillik, istedikleri verimi almalaır halinde gelecek yıllarda bu alanı 150 dekara kadar çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, "İklim değişikliğine karşılık bizim kendimize ait bir politikamız olması gerekiyor. Her yıl pamuk hasadında yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bizde alternatif olarak yıllık iş gücümüzü ve masraflarımızı daha rahat nasıl çıkarabiliriz diye düşünürken çileği bulduk" dedi.



"ÇİFTÇİ GÖREREK YAPIYOR"

Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş, Söke Ovası’nın Türkiye’de pamuğu ile ünlü olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:



"400 dekar arazinin yüzde 80’inde pamuk ekimi yapılıyor. Çiftçi her yıl pamukta zarar ediyor. Biz de Ziraat Odası olarak alternatif ürünlere yönelme ve onların üzerinde çalışmanın önderliğini yaparak çiftçilerimize duyuruyoruz. Bölgemizde yeni yeni sera işletmeleri kurulmaya başlandı. Kurulan seralarda farklı ürünlerin dışında bu yıl ilk kez çilek üretiminin de yapılması bizleri mutlu etti. Çiftçimiz yanındaki komşusunu gördükten sonra bu işleri yapmayı gönülden istiyor. Riske girmek istemiyorlar. Bu tür alternatif üretim yapanları destekliyor ve kutluyoruz."