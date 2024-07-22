150 futbol sahası büyüklüğünde ‘teknolojik sera’

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Afyonkarahisar, Denizli ve Eskişehir’de kurulu olan ve yapımı devam eden seralarında yenilenebilir, temiz ve doğal jeotermal kaynaktan faydalandıklarını ifade eden Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, özellikle seracılık tarafında daha çok yerel ve parçalı işletmeler şeklinde bir yapılanma olduğunu, Alarko Tarım Grubu’nun gerçekleştirdiği planlı üretimle Türkiye’nin rekabet gücünü artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Seracılık faaliyetlerini 3 ilde yürütme kararı aldıklarını belirten Genel Müdür Melike Koçoğlu, “2024 yılı için hedefimiz Eskişehir’de de inşa edeceğimiz seralarla birlikte toplam 3 ilimizdeki sera büyüklüğümüzü 2 bin dönüme ulaştırmak. 2028 yılında ise Türkiye ve Kazakistan’da toplam 10 bin dönüm modern sera alanına ulaşmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.

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Pestisit kullanmadan ‘sıfır kalıntı’yla ürettikleri domateslerin yüzde 70’ini 18 ülkeye ihraç ettiklerini ve Eskişehir Mahmudiye’deki seralarında biber üretimine de başladıklarını ifade eden Melike Koçoğlu, ‘’Alsera şirketimizle Türkiye’nin farklı bölgelerinde jeotermal enerjiye erişimi olan uygun sahalarda yüksek teknolojili seralar kuruyoruz. Topraksız, teknolojik ve temiz tarım anlayışıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Teknoloji ve otomasyon sistemlerimizle ısıtma, sulama, havalandırma, nem, gölgelendirme, sisleme ve drenaj gibi birçok başlıkta ölçümleri yaparak kayıt ve kontrol altına alıyoruz. Bu sayede üretimde verimliliği artırıp, kaynak kullanımını minimize edebiliyoruz. Şu an seralarımızda üretilen domateslerin ihracat oranı yüzde 70’ler seviyesinde seyrediyor. Domates ve biberin yanı sıra yakın dönemde salatalık, çilek ve yaban mersini gibi farklı yaş meyve ve sebzelerin üretimine de başlayacağız” diye konuştu.