Tarım ve Orman Bakanlığından kadın üreticilere pozitif ayrımcılık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığın tüm politikalarıyla kadınlara pozitif ayrımcılık sağladığını belirterek, "Kırsal kalkınma desteklerinin önemli bir ayağı olan Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı'nda (IPARD) bugüne kadar 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar lira hibe sağladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 4 milyar lira yatırım yapmasının önünü açtık." dedi.



Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği çerçevesinde kadın üreticilerin de yer aldığı "Tarımda 21 Özgün Kadın" organizasyonu kapsamında "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" sloganıyla düzenlenen programa katıldı.



Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, bugün ekonomide ve tarımsal üretimde en önemli rolü kadınların üstlendiğine işaret ederek, dünyada gayri safi milli hasılanın yüzde 37'sinin kadınların katkısıyla oluştuğunu söyledi.



Dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü de kadınların oluşturduğunu aktaran Pakdemirli, "Gıda üretiminin yarıdan fazlasında kadınların emeği var. Ülkemizde de toplam istihdamın yaklaşık yüzde 30'u kadınlardan oluşuyor. Tarımda istihdam edilen 4,8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım." diye konuştu.

Pakdemirli, kadınların gücü, fikri ve emeğinin sadece üretimde değil, yönetimde de daha çok kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"Bundan dolayı, 'Tarım ve Ormanın yönetiminde kadınlar olmalı' dedik ve Ayşe Ayşin Işıkgece Hanımefendiyi Bakanlığımızdaki ilk kadın bakan yardımcısı olarak görevlendirdik ve tarımın önemli alanlarını kendisine teslim ettik. Ayşin Hanım, itiraf etmem lazım, erkeklerden daha çalışkan. Daha önce TİGEM Genel Müdürü iken kendisine 'hanımağa' diyordum. Türkiye'deki en büyük çiftliğin başındaydı. Şimdi ise 'Bakanlığımızın hanımağası oldu' diyebiliriz."



"KADINLARI ÜRETİME DAHA ÇOK KATMAK İSTİYORUZ"



Bakanlık olarak kadınları üretime daha çok katmak ve kendi işlerinin patronu olmalarını sağlamak adına birçok proje yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm politikalarımızda kadınlara pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, kadınlarımızı dört bir koldan destekliyor, projelerine ilave puan vererek öne çıkmasını sağlıyoruz. Kırsal kalkınma desteklerinin önemli bir ayağı olan IPARD Programı'nda bugüne kadar 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar lira hibe sağladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 4 milyar lira yatırım yapmasının önünü açtık.



Geçen yıl başlattığımız Uzman Eller Projesi'nde destek verdiğimiz kadın girişimcilerimizin oranı yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı. Yine Genç Çiftçi Projesi'nde kadın girişimci sayımız yüzde 60 olup bu kapsamda 29 bin projeye 864 milyon lira hibe desteği verdik. Ayrıca tarım sigortası yaptıran kadın çiftçimize poliçe bedelinden indirim yapıyor, ürününü ve üretimini garanti altına almasına destek oluyoruz. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecek."



Pakdemirli, kadın çiftçilerin eğitilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, bu amaçla son 19 yılda yaklaşık 250 bin faaliyetle toplam 3 milyondan fazla kadına farklı tarımsal konularda eğitim sağladıklarını, son 3 yılda ise yaklaşık 50 bin faaliyette 850 bin kadın çiftçiyi eğittiklerini anlattı.



Bakan Pakdemirli, Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında da 81 ilde 5 bin 292 kadın çiftçiyi sertifika sahibi

yaptıklarını ve bir iş fikri ile proje hazırlamalarını sağladıklarını söyledi.



Kooperatifçilik alanında 86 binin üzerinde kadın çiftçiye eğitim verdiklerini aktaran Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde kurucusu kadın ve ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan tarımsal kalkınma kooperatif sayısının bugün 87'yi bulduğunu dile getirdi.



Pakdemirli, "2015 yılında başlatılan ve kadın çiftçilere yönelik yürütülen 33 il özel projesi ile 2 bin 40 kadın çiftçinin eğitim almasını sağladık, 340 kadın çiftçimize de yeni istihdam ortamı oluşturduk." dedi.



"TARIM, KADIN ÇİFTÇİLERİN GAYRETİYLE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve meteorolojik kuraklığa rağmen özellikle kadın çiftçilerin gayreti ve yoğun çalışmalarla tarım sektörünün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:



"2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım son 3 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak, 333,3 milyar liraya yükseldi. Ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindedir. Sulama alanında yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretimiz 9 milyon ton ilave artışla 126 milyon tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.



Kadınlar üretimde olduğu sürece ambarımız boş kalmayacak, Türkiye tarım alanında dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Bakanlık olarak bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok konuda, tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan kadın çiftçilerimizin her zaman yanındayız."



Pakdemirli, "Tarımda 21 Özgün Kadın" etkinliği kapsamında tarımsal üretimde başarılı olmuş, kendi fikrini hayata geçirmiş 21 ilham veren kadını bir araya getirdiklerini belirterek, "Projelerle, eğitimlerle ve desteklerle kadınlarımızın hayata daha fazla katılmaları noktasında her türlü girişimi sürdüreceğiz." diye konuştu.



"KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 'HAYIR' DİYORUM"



Pakdemirli, kadının saygınlığını ve itibarını korumanın herkes için bir insanlık vazifesi olduğuna işaret ederek, "Kadına yönelik şiddete, 'şiddetle hayır' diyorum. Bu şiddeti uygulayanlara, kadına karşı evinde, işinde ayrımcılık yapanlara devletimizin her türlü cezayı vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



Salonda kendisini dinleyenler arasında yer alan eşi Ahu Pakdemirli'nin de Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Pakdemirli, hayatının bütün büyük kararlarını her zaman eşine danışarak aldığını ve onun desteğiyle ilerlediğini vurguladı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece de Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü olmasında kadınların emeği olduğunu belirterek, "Başarı, siz isterseniz ve inanırsanız peşinizden gelir. Bugün buradaki kadınlar birçok kadına ilham verecek. Kırsaldaki yüzlerce kadın da onların açtığı yoldan ilerleyecek, tarımda kadın girişimcilerin sayısı daha da artacak." diye konuştu.



FİRMALARLA KADIN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI



Törenin ardından, ABC Deterjan ve Coca-Cola Türkiye firmalarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Protokollere, Bakan Yardımcısı Işıkgece, ABC Deterjan Genel Müdür Yardımcısı Eser Arıcı Kıroğlu, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca imza attı.



ABC Deterjan tarafından yürütülecek "Yerli Yerinde Projesi"yle "aynısefa" ulusal pazarda tanıtılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, bu bitkinin üretilmesi için kadınlara eğitim verilecek.



Coca-Cola Türkiye'nin desteklediği "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında da kadın girişimcilerin ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınların ticari faaliyetlerini güçlendirmeleri ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerini artırmaları için eğitimler verilecek. Projeyle, 1000 kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.



Törende, 21 kadın üretici adına, tekstil üretimini bırakıp bal üretimine başlayan Derya Demircan ve meyve kurutarak kendi markasını oluşturan başaran Yasemin Korkut, kendi hikayelerini anlattı.



Törenin ardından Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 21 kadın çiftçiye plaket verdi.

