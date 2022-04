Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Haberin Devamı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın, hayvan sağlığından ve veteriner hizmetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Her yönüyle stratejik bir sektör olan hayvancılığa gereken önemin verildiği kaydedilerek, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması, gıda güvenilirliği ve halk sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmaların titizlikle yürütüldüğü aktarıldı. Bu kapsamda, LSD’ye karşı programlı olarak her yıl ülkedeki tüm sığır varlığının aşılandığı belirtilerek, "Ülkemizde hayvan sağlığında kullanılan aşılar GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında Avrupa Farmakopesi gerekliliklerine uygun üretilmekte ve kalite kontrol testlerinden geçerek piyasaya arz edilmektedir. İl müdürlüklerimiz tarafından LSD aşılamalarından sonra aşı uygulanan bazı hayvanlarda ’istenmeyen etki bildirimi’ yapılmıştır. Tedbir amacıyla söz konusu aşıların kullanımı durdurulmuştur. Konunun araştırılması için aşının üretim yerinden ve sahadan alınan numuneler analiz için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiştir. Analiz çalışmaları devam etmektedir" denildi.



’UYGUNSUZ AŞILARIN KULLANIMINA İZİN VERİLMEMEKTE’



Bakanlığın her yıl sığır, koyun ve keçilere yaklaşık 85 milyon doz programlı aşı uyguladığı belirtilerek, "Yaklaşık 6 milyon doz LSD aşısı 2022 yılında uygulanmıştır. Bunların sadece 106 tanesinde istenmeyen etki bildirimi yapılmıştır. Tüm aşılamalarda aşı kaynaklı bir problem tespit edildiğinde tazminat ödemesi yapılmaktadır. Bakanlığımız 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 13 hayvan hastalığına tazminat ödemesi yapmaktadır. 08.04.2022 tarihli Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde tazminatlı hastalıklar listesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Aksine bu iş ve işlemler hayvan sahibi lehine kolaylaştırılmıştır. Antibiyotik uygulaması yapılan hayvanlara mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır. Bu nedenle insan sağlığı için tehlike oluşturacak bir durum söz konusu değildir. Bakanlığımız hayvan sağlığını riske edecek herhangi bir uygulamaya müsaade etmemektedir. Uygunsuzluk tespit edilen aşıların hayvan sağlığında kullanımına asla izin verilmemektedir" ifadesine yer verildi.