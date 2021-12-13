Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Omicrona karşı en etkili aşı belli olduOmicron'a karşı en etkili aşı belli oldu!#Omicron Varyantı
İkizi kâbusu oldu… Akılalmaz olay En ağır darbeyi kardeşinden aldıİkizi kâbusu oldu… Akılalmaz olay! En ağır darbeyi kardeşinden aldı#Dolandırıcılık
İngilizlerden şaşırtan iddia Vodafone Parkta sıcak saatler... Diagne detayı...İngilizlerden şaşırtan iddia! Vodafone Park'ta sıcak saatler... Diagne detayı...#Beşiktaş
İstanbulda ekonomi zirvesi Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşecekİstanbul'da ekonomi zirvesi! Erdoğan, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından piyasaya 4üncü müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya 4'üncü müdahale#Merkez Bankası
Meteorolojiden çok sayıda kente flaş uyarılar Göz gözü görmüyor...Meteoroloji'den çok sayıda kente flaş uyarılar! Göz gözü görmüyor...#Meteoroloji
Asgari ücrette kritik gün Zam bugün açıklanacak mı İşte önemli gelişmelerAsgari ücrette kritik gün! Zam bugün açıklanacak mı? İşte önemli gelişmeler#Asgari Ücret
Cari işlemler 3.16 milyar dolar fazla verdi Sanayi üretiminde dikkat çeken büyümeCari işlemler 3.16 milyar dolar fazla verdi! Sanayi üretiminde dikkat çeken büyüme#Sanayi Üretimi
Hakeme kafa attı maç tatil Burnuma kadar girdi...Hakeme kafa attı maç tatil! 'Burnuma kadar girdi...'#Amatör Futbol
Dünya bunu konuşuyor Uzmanlar uyardı: Yeniden başlayabilirDünya bunu konuşuyor! Uzmanlar uyardı: Yeniden başlayabilir#Çip Krizi
Tüm yatırımcılar bu toplantıya odaklandı Altın fiyatlarında önemli eşikTüm yatırımcılar bu toplantıya odaklandı! Altın fiyatlarında önemli eşik#Altın
Felaketin ardından kahreden detay Bezos açıklama yapmıştı... Acı gerçek...Felaketin ardından kahreden detay! Bezos açıklama yapmıştı... Acı gerçek...#Kasırga
HDP İstanbul İl Kongresine soruşturmaHDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma#HDP
Ceyhun Fersoyu darp ettiler Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattıCeyhun Fersoy'u darp ettiler! Ünlü oyuncu olaylı gecenin perde arkasını anlattı#Ceyhun Fersoy
İşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladıİşte Kainat Güzeli: Önce miyavladı, sonra mutluluktan ağladı #Miss Universe
HABERLEREkonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'arpa fiyatı' açıklaması

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Haber#Açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığından arpa fiyatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada “arpa fiyatlarına” ilişkin yaptığı açıklamanın çarpıtılarak farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtıldığı görüldüğüne dikkat çekilerek konuyla ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Bilindiği gibi arpa üretimi, kuraklık nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 30,7 oranında, buğday üretimi ise geçen yıla göre yüzde 13,9 oranında azalma göstermiştir. Kuraklığın da etkisiyle birim alandan elde edilen verimin düşmesi kilogram başına düşen maliyeti artırmaktadır.

Arpa üretiminin dekara maliyeti, buğdaya göre daha az olmaktadır. Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle dekar başına arpa verimindeki düşüş, buğdaya göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1 kilogram arpanın maliyeti, 1 kilogram buğdaya göre daha yüksek oluşmuştur.

Haberin Devamı

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatları hasat öncesinde Mayıs ayında açıklanmıştır. Ancak Mayıs ayı sonrasında kuraklığın etkileri ile verimin düşmesi hasat sonrasında ürün maliyeti hesaplamalarına artış yönünde etki etmiştir. Açıklanan maliyet ve fiyatlar, hasat ile birlikte oluşan verileri içermektedir.

Bu veriler dikkate alındığında, 2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir.

Diğer taraftan; meydana gelen kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilerimize kuraklık desteği verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık destek ödemesi Aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır.
Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarında kritik eşik Fed toplantısı bekleniyorAltın fiyatlarında kritik eşik! Fed toplantısı bekleniyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Asgari ücret için kritik gün 2022 Maaş zammı ne kadar olacak ve zam oranı bugün açıklanacak mı İşte gelişmelerAsgari ücret için kritik gün! 2022 Maaş zammı ne kadar olacak ve zam oranı bugün açıklanacak mı? İşte gelişmelerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Haber#Açıklama

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular

66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!

#Emmett Till
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları