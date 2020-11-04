Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak işçiler noter kurasıyla belirlenebilecek

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi

Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2020 ve 2021 yıllarında Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik, tarım ve orman, güvenlik ve koruma ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırasıyla aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak. Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.