Tarım ve Orman Bakanlığı, sağladığı desteklerle organik üretim ve tüketimi artırıyor

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye genelinde, toprakların ıslahı ve korunması, organik gübreleme ile iyi tarım uygulamalarına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlık, mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirleri uygulayarak erozyonun önlenmesi amacıyla mera ıslah ve amenajman projeleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, 2000 yılından bu yana 12 milyon 963 bin 566 dekar alanda toplam 1936 mera ıslah ve amenajman projesi yapıldı. Sadece son 2 yılda 2 milyon 915 bin 78 dekar alanda 260 mera ıslah ve amenajman projesinin uygulamasına başlandı.

2,5 YILDA 14 MİLYON LİRA TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ VERİLDİ

İyi tarım uygulamaları, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması açısından en önemli tarımsal çalışmalardan biri olarak gösteriliyor.

İyi tarım faaliyetleri kapsamında Türkiye'de üretimi yapılan 152 çeşit ürün bulunuyor. Bakanlık tarafından 2008'de destek kapsamına alınan iyi tarım uygulamalarında bitkisel üretim için bugüne kadar toplam 1,5 milyar lira ödeme yapıldı.

Organik tarıma yönelik Bakanlığın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu uygulama alanlarında önemli artışlar kaydedildi. 2006'dan bugüne kadar 1,6 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapıldı. Geçen yıl 354 bin hektar alanda 235 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim kayıtlara geçti.

Gereğinden fazla gübre kullanımının önlenmesi, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmesi ve böylece bitkilerde toksik etkilerin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında da çiftçilere, toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırmak ve toprakların verimliliğini sürdürülebilir kılmak amacıyla çeşitli destekler sağlandı. Bu kapsamda, 2005'ten geçen yıl sonuna kadar olan dönemde 660 milyon lira, son 2,5 yılda ise 14 milyon lira toprak analizi desteği verildi.

GEÇEN YIL 2,1 MİLYON DEKAR ALAN TARIMA KAZANDIRILDI

Türkiye, topraklarının yüzde 80'inde organik madde miktarı yüzde 3'ten az olan ülkeler arasında yer alıyor. Organik madde miktarının azlığı toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik içeriğini olumsuz etkiliyor. Bu açıdan Türkiye'de sürdürülebilir toprak yönetiminin en önemli uygulamalardan biri gübreleme olarak değerlendiriliyor.

Organik gübre kullanımı toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını düzeltmeye yardımcı oluyor ve aşırı kimyasal gübre kullanımıyla oluşabilecek kirlenmenin önüne geçiyor.

Bakanlık tarafından sektörün önünü açan yasal mevzuat ve destekleme uygulamalarıyla organik gübre kullanımının üretimi son yıllarda artıyor. Bu çerçevede halen 430 firma 1,5 milyon ton kurulu kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

Destekleme uygulamalarıyla organik gübre tüketimi 2019'da 220 bin ton iken geçen yıl yüzde 70 artışla 375 bin tona çıktı.

Türkiye'de dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak kullanımının artırılması ve toprak sağlığının korunması amacıyla Bakanlık tarafından ilk defa 2019 yılında katı organik gübre kullanan üreticiye gübre desteğine ek olarak dekar başına 10 lira destekleme ödemesi yapılmaya başlandı.

Geçen yıl bu destek yüzde 100 artırılarak dekar başına 20 liraya yükseltildi. Bu kapsamda, yaklaşık 44 bin çiftçiye 440 bin hektar alanda 165 bin ton katı organik gübre için 80 milyon lira ödeme planlandı.

Bakanlık tarafından bitkisel üretimin artırılması kapsamında atıl/boş/nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik de çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda geçen yıl, 371 bin dekar alan tarımsal üretime kazandırılarak toplam işlenen alanlar 23,1 milyon hektara yükseltildi.

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