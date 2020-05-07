Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımının ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli heyecanla beklenilen başvurular ile ilgili müjdeli haberi vardı. Bakan Pakdemirli başvuruların 15 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başvuruların 15 Mayıs ve 22 Mayıs tarihleri aralığında yapılacağını duyurdu. Bu tarihte başvuran kişiler arasında 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz başvuru şartları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GÜNCEL İŞ İLANLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı dün yayınladığı personel alımı ilanında 13 (on üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağını duyurdu.

GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 07.05.2020 - 22.05.2020 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.