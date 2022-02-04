Tarım ve Orman Bakanlığı: Patates ve soğan dondurularak ihraç edilsin

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Bültende şu ayrıntılara yer verildi:

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Soğan ve Patates: 2020 yılında 68 hektar alanda 2 bin 280 bin ton kuru soğan üretimi olurken, 2021 yılında aynı alanda üretim yapılmış ve verimdeki artış nedeniyle yüzde 9 artarak 2 bin 500 bin ton üretim yapılmıştır. Kuru soğan ihracatında herhangi bir ön izin ve engel bulunmamakla birlikte, 2021 yılı 11 aylık 237 bin ton ihracat miktarı ile son 20 yılın en yüksek ihracatı gerçekleşmiştir. Ülkemiz patates üretim, tüketim ve ihracatında dengeli bir sezon geçirilmektedir. Ancak Niğde ve Nevşehir saha ziyaretlerinde Niğde ilinde patates alanlarından fasulye üretimine, Nevşehir ilinde ise fasulye ve çerezlik kabak üretimine yönelim olduğu gözlemlenmiştir. Soğan ve patates ihracatımızın taze olarak yapılması yerine katma değeri yüksek, dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak yapılması için teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi ülkemiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir.

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KURAKLIK ETKİSİ

Nohut: Dünya genelinde yaşanmakta olan kuraklığa bağlı olarak küresel nohut arzında azalma mevcuttur. Bu durum yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda nohut fiyatında artışa neden olmuştur. Buna karşılık ise Türkiye’nin nohut ihracatında yüzde 33’lük bir artış olmuştur. Protein içeriğinin yüksek olması nedeni ile tercih edilen ülkemiz nohutunun gelişmekte olan protein ekstraktı sektöründe değer kazanacağı ve uluslararası piyasada tercih nedeni olabileceği değerlendirilmektedir.

ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Pamuk: Türkiye’de 2021 yılı sektör açısından memnuniyet verici, hastalık ve zararlı popülasyonunun az olduğu ve pamuk verimin yüksek olduğu bir yıl olmuştur. Türkiye’de 2022/2023 üretim sezonunda buğday ve mısır alanlarından pamuk ekim alanlarına geçiş olacağı öngörülmektedir. Dünya pamuk üretiminin, artan verim ve daha yüksek hasat alanı nedeniyle 2021/2022 üretim sezonunda geçen sezona göre artacağı öngörülmektedir.”