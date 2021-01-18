Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 826 sözleşmeli işçi alımı yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 826 sözleşmeli işçi alımı başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan adaylar sonuçları öğrenmek istiyorlar. Yayımlanan ilanda kura sonuçlarının ve diğer duyuruların Bakanlığın ‘https://www.tarimorman.gov.tr’ internet adresinden ilan edileceği bildirilmişti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yayımlanan ilana göre kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura sonuçları ve diğer duyurular Bakanlığın "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek ve adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar söz konusu siteden duyurulacak.

DENEME SÜRESİ 90 GÜN!

Alınacak işçilerin deneme süresi 90 gün olacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akdi tazminatsız feshedilecek.