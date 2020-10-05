Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Görüntü işleme teknolojilerinden tarımın uzak durmasını bekleyemeyiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, akıllı tarım uygulamalarının sektöre önemli katkılarının olduğunu bildirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) akademik yılı açılışı ve "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katılan Pakdemirli, tarıma yönelik çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli ardından, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve protokol üyeleriyle akademik yılın açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra üniversite kampüsünde bulunan Akıllı Tarım Uygulamaları alanlarını gezen Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, Akıllı Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında ayrılan tarım alanında drone uçurarak 20 dönümlük arazideki fidanları ilaçladı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, akıllı teknolojiler konusunda hem bakanlığın hem de üniversitenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyip katkı vermeye geldiklerini söyledi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve GTÜ'nün çalışmalarıyla önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Pakdemirli, akıllı tarım uygulamaları sayesinde yüzde 20 oranında sebze üretimine katkı sağlanacağını vurguladı.

Pakdemirli, İstanbul'a çok yakın bir mesafede olduklarına işaret ederek, "İstanbul gibi mega kentlerin etrafında özellikle böyle dikey tarım üslerimizin olması bence çok yerinde. Bu konuda biz gerekli desteği ve katkıyı da sunmaya hazır olduğumuzu gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemize gerekse Gebze Teknik Üniversitemize bildirdik." dedi.

Drone uçuşuyla ilaçlama yaptıklarını, birkaç dakika içerisinde 20 dönüm kadar bir araziye ilaçlama yaptıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bunu daha büyük ölçekte daha çok ihtiyacı olan yerlerde yapıldığını düşünün. Hem işçilikten hem zamandan tasarruf anlamına gelecek. Sadece bu işi ilaçlama olarak da düşünmeyin. Drone ile özellikle bugün artık görüntü işleme teknolojilerinde çok iyi noktaya gelmiş durumdayız. Görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitkilerin ne zaman hasta olduğunu, bitki hastalıklarında hastalıkların takibi, bunların tedavisi konusunda çok ciddi işler yapılabiliyor. Tarımın ve tarımın paydaşlarının da buradan uzak durmasını bekleyemeyiz. Biz de bu işlerin içerisinde sonuna kadar varız."

Pakdemirli, Bakanlık olarak 2020 yılını dijitalleşme yılı olarak ilan ettiklerini, iki büyük projelerinin olduğunu anlatarak, "Biri elektrikli traktör. Yakın zamanda seri üretim olacak ve çiftçiye gerçekten tarlada yüzde 80'e varan yakıt tasarrufu sağlayacak bir ürün. İkinci projemiz ise özellikle Türkiye'de hayvan sağlığı ve hayvan varlığı ve hayvan refahını takip etmek vasıtasıyla da dijital kulaklık. Her bir büyükbaş hayvanın kulağına bir e-küpe takılacak. Bu e-küpe aslında cep telefonu özelliği taşıyor. 3-5 günde bir Türkiye'deki hem hayvan varlığında kızışma periyotlarını, verimliliklerini, bunların hepsini takip etme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİLERE HEM DESTEK HEM DE EĞİTİM GÜNDEMİMİZDE"

Pakdemirli, Türkiye'nin sağlıklı ürünler ve gıdalar üreten bir ülke olduğunu ancak teknolojinin kullanımıyla bu konudaki iddialarının daha da artacağını vurguladı.

Çiftçilere hem destek hem de eğitimin gündemlerinde olduğunu aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"(Efendim, bu teknolojileri çiftçi kullanmaz.) Bugün Türkiye'de 83 milyon EFT'nin yüzde 94'ü cep telefonlarımız üzerinden gidiyor. Bunun anlamı şu; bu millet hangi konuda olursa olsun teknolojiyi kullanıyor, kullanmanın yolunu buluyor. Elbette biz de destekleyeceğiz, eğitimleri vereceğiz. Ama önemli olan bu ve bunun gibi aktivitelerle bunun ne kadar kolay olduğunu, zor olmadığını göstermek. Çok aşırı deneyimli olmasanız dahi bu aletleri uçurabiliyorsunuz. Bir anlamda onu göstermek amacıyla ben bu uçuşları gerçekleştirdim. Bunlar çiftçimize çok uzak şeyler değil ama tabii ki burada kooperatiflere, bitkisel üretim örgütlerine büyük görev düşüyor. Onlar bu tarz cihazları, aletleri alırlarsa, bir şekilde biz bunları destekleriz."

Mega kentlerin, dışarıda oluşturulacak alanlarda o kentin ihtiyacı olan sebze-meyve yetiştirmesi ve depolamasıyla ilgili soruya Bakan Bekir Pakdemirli, şu yanıtı verdi:

"Dünyada olduğu kadar bizde de bu çalışmalar devam ediyor. Bunlar aslında epeydir bilinen ama uygulanmayan uygulamalar. Topraksız tarım dediğimiz dikey tarım uygulamalarının şehirlere yakın yerlerde, şehirlerin istek ve taleplerini karşılayacak şekilde yavaş yavaş bu tarım kentlerinin, tarım üslerinin oluşması gerekiyor. 20 misli daha fazla ürün aldığınızı düşündüğünüzde aslında önemli bir yatırım aracı. Bu konuyla ilgili Bakanlık olarak özellikle pandemi döneminde bu farkındalığı artırmak maksadıyla Türkiye'nin önemli iş adamlarını topladık ve tarımın karlı bir iş olduğunu söyledik. Tarıma da yatırım yapmalarını istedik."

"Sözleşmeli tarım" konusuna da değinen Bakan Pakdemirli, "Bu konu Meclis'te yasa tasarımızda var. Hem çiftçinin finansman problemi çözülmüş olacak, emeği garanti altına alınmış olacak hem de enflasyonla ilgili problemler çözülmüş olacak." dedi.