Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Bakanlığın hedeflerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'nın da katılımıyla İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"nde yaptığı konuşmada, ödül alan şirketleri tebrik etti. Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda şehitler bulunduğunu belirten Pakdemirli, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Pakdemirli, meteorolojinin uyarılarına karşı duyarlı olunmasını istedi.

İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Pakdemirli, Ege Bölgesi'nin hayvancılık ve tarım anlamında Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Hükümet olarak ülkenin her tarafında olduğu gibi bölgeye de önemli hizmet ve destekler sunduklarının vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biz zengin ve üretim potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. Üretimin başında da elbette tarım, hayvancılık ve ormancılık gibi konular geliyor. Dolayısıyla vatandaşımızın Bakanlığımızdan daha çok şey beklediğini görüyor, gözlemliyor, takip ediyorum. Evet, övünülecek bir seviyemiz var. Kuru üzüm, incir, fındık, zeytin, kayısı gibi birçok tarımsal üründe dünya lideriyiz. Tarımsal üretimde dünyada ilk ondayız. Küçükbaş hayvancılıkta Avrupa’da birinciyiz. Yine ağaçlandırma faaliyetlerinde dünyada üçüncü sıradayız. Bunlar güzel işler elbette ancak artan dünya ve ülke nüfusuna bakıldığında bunların yetmeyeceğinin de farkındayız. Mesela artık üretimde ve ihracatta lider konumda olduğumuz ürünlerde biz fiyat belirleyici olmalıyız. Bunu da üretimdeki artışa bağlı olarak, piyasa fiyatlarının üretici aleyhine düşmesini engelleyerek sağlayabiliriz. Biz bu tür konularda oldukça iyi niyetli, destekleyici ve teşvik ediciyiz. Örneğin bildiğiniz gibi, Ege Bölgemizin lider konumda olduğu kuru üzüm ve kuru incire, TMO aracılığıyla müdahalede bulunduk. Düşmesi beklenen iç ve dış piyasa fiyatlarını müdahalelerimiz sayesinde artışa geçirerek, üreticimizin emeğini koruduk."

"SADECE İHRACAT YETERLİ DEĞİL"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, böylece ülkenin bu ürünlerde daha çok söz sahibi olmasını sağladıklarına dikkati çekerek "Somut bir örnek vermek gerekirse kuru üzümde ihracat fiyatı geçen seneye göre ton başına 200 dolar artmış. Yani ülkemize ilave 55 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Aynı şekilde, üretimdeki artışa bağlı olarak, ihracat fiyatının ton başına 500 dolara düşmesi beklenen kuru incirde düşüşü durdurarak ihracatta oluşacak 10 milyon dolarlık kaybı da engellemiş olduk. Tabii sadece ihracat yeterli değil markalaşmamız, yani ürettiğimiz ürünlere birer hikaye ve katma değer katarak dünyaya pazarlamamız gerekiyor." dedi.

"İNOVASYON ÜZERİNDE ÖNEMLE DURUYORUZ"

Bekir Pakdemirli, diğer yandan, inovasyon üzerinde de önemle durduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde sözleşmeli üretim, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi, yeni damızlık üretim merkezleri, 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektar tarımsal arazinin toplulaştırması gibi konuları bizim ağzımızdan daha sıklıkla duyacaksınız. Tabii diğer yandan, inovasyon üzerinde de önemle duruyoruz. Çünkü inovasyon yalnızca tarımsal üretimdeki etkinliğin artırılması değil, doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımı için de gerekli aksiyonun başında geliyor. Bu noktada, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin önemi daha da çok ortaya çıkıyor. Organize sanayi bölgeleri modern üretim uygulamaları ile maliyeti düşük, güvenilir, marka değeri yüksek tarımsal ürünlerin, tüketiciye doğrudan sunulması açısından yürüttüğümüz büyük projelerdendir."

Törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki borsa ve oda başkanları ile üyeler katıldı.