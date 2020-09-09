Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “16,4 milyon TL lisanslı depo desteği ödemesi cuma günü yapılacak”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta cuma günü Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya 2020 yılı ikinci dönem için toplamda, bu hafta cuma günü 16,4 milyon lira, saat 18.00 itibariyle kira bedeli olarak ödenecek” dedi.



BAKAN PAKDEMİRLİ: GENÇLERİMİZE VE KADIN ÇİFTÇİLERİMİZE, YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ HAYIRLI OLSUN



Bakan Pakdemirli, Türkiye'de tarımsal işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığını belirterek, bu kapsamda özellikle gençleri ve kadınları destekleyerek bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda hibe müjdesi veren Bakan Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma yatırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte ve benzeri), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bunun için yeni dönem Cumhurbaşkanlığı kararını Temmuz ayında çıkardık." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, yüzde 50 hibede öncelik tanınacak alanları da örnekleyerek şunları kaydetti:



"Genç ve kadın olması, kırsal da yaşıyor olması ve birincil tarım ürünlerini işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri. Örnek işletmeler; Salamura yaprak tesisi, Bal İşleme ve Paketleme Tesisi, Sebze Meyve Kurutma Tesisi, İstiridye Mantarı Üretim Tesisi ve benzeri."



Bakan Pakdemirli, ayrıca 4 ilde (Mardin, Düzce, İzmir, Amasya) pilot olarak uygulanan Uzman Eller Projesi'ni yeni dönemde 81 ile yayacaklarını da belirtti.