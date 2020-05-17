Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
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Tarım ve hayvancılıkta koronavirüs tedbirleri
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım alanlarında, gıda üretimi sırasında ve hayvan üretim yerlerinde alınacak COVID-19 tedbirlerini açıkladı.
Buna göre çalışma süresi boyunca asla sigara içilmeyecek, kümes girişinde dezenfektan bulundurulacak. Tarlaya gidilmeden önce eller mutlaka yıkanacak, tarımsal üretim sırasında sosyal mesafeye dikkat edilecek. Ekmeği teslim edenle para alışverişini yapan personel ayrılacak.
İŞTE AÇIKLANAN TEDBİRLER
- Tarımsal faaliyet öncesi ya da mola sonrası eller 20 saniye boyunca yıkanacak.
- Tarımsal üretim sırasında sosyal mesafeye dikkat edilecek.
- Çalışma süresi boyunca asla sigara içilmeyecek.
- Seralar, ahırlar, ağıllar sık sık havalandırılacak.
HAYVAN TEMİZLİĞİ
- Hayvanların temizliğine özen gösterilecek.
- Alet ve ekipmanlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.
- İş kıyafetleri, koruyucu eldiven ve maskelerin yanı sıra tabak, bardak ve havlu gibi eşyalar asla ortak kullanılmayacak.
- Tarımsal üretim sırasında 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilecek.
- Tarım işletmelerinde, çalışan, tedarikçi ve bakanlık personeli dışındaki kişilerin tarlaya girişine izin verilmeyecek.
- Tedbirler kaldırılana kadar insan yoğunluğunun olduğu yerlere gidilmeyecek.
KÜMES GİRİŞİNE DEZENFEKTAN
- Hayvancılık işletmelerinde daima özel kıyafetler giyilecek.
- İşletmelerde dezenfektanlı ayak banyoları kullanılacak.
- Kümes ve mezbahaların girişlerinde dezenfektan bulundurulacak.
- Kümeslerin ve mezbahaların olduğu işletmelere girişte araçlar için dezenfektan havuzu oluşturulacak.
MASKE KULLANILACAK
- Gıda işletmelerinde her müşteriden sonra pos cihazı dezenfekte edilecek.
- İşletme girişlerinde dezenfektanlı paspas bulundurulacak.
- Çalışanlar mutlaka maske kullanacak.
- Ekmek ve çeşitleri ile diğer unlu mamullerle hazır ambalajlı olarak tüketiciye sunulacak.
- Unlu mamuller ya da ekmeği müşteriye teslim eden personel ile para alışverişini yapan personel farklı kişiler olacak.
- Koronavirüs belirtisi gösteren personel çalıştırılmayacak.
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